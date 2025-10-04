واتساب يختبر ميزة جديدة بشأن رقم الهاتف واسم المستخدم

يعمل واتساب بنشاط على تطوير ميزة تتيح للمستخدمين حجز اسم مستخدم، وقد رصد موقع WABetaInfo هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد.سيُتيح رابط جديد في إعدادات التطبيق للمستخدمين حجز اسم المستخدم الذي يرغبون في استخدامه بمجرد وصول دعم اسم المستخدم إليهم، وسيكون هذا ضروريًا، حيث من المرجح أن تُطلق ميتا الدعم الكامل لأسماء المستخدمين تدريجيًا، كما أنه بهذه الطريقة، سيتمكن المستخدمون من الحصول على اسم المستخدم المفضل لديهم وتجنب انتحال هويتهم.لم يسمح واتساب للمستخدمين إلا بالاتصال والتسجيل باستخدام أرقام هواتفهم، وهذا مريح ويجعل العثور على الأشخاص على التطبيق أمرًا في غاية السهولة، من ناحية أخرى، قد يُشكل ذلك خطرًا أمنيًا، خاصةً عند الحاجة للتواصل مع أشخاص لا تعرفهم، كما يُصبح تغيير رقم هاتفك أمرًا مزعجًا.عندما تُطبق ميتا أخيرًا أسماء المستخدمين، ستكون بذلك قد لحقت بمعظم منافسيها، فإن تطبيقات مثل تيليجرام وسيجنال لديها بالفعل هذه الميزات، مما يُساعد المستخدمين على حماية خصوصيتهم، حتى تطبيق iMessage من آبل يُتيح للمستخدمين استخدام عنوان بريد إلكتروني للتواصل مع الآخرين.