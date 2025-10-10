الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543449-638957154743409898.jpg
الصين تكشف عن أول روبوت مقاوم للتغيرات الجوية
تكنولوجيا
2025-10-10 | 13:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
41 شوهد
كشفت
شركة التكنولوجيا
الصينية ديب روبوتيكس (Deep Robotics) عن روبوت صناعي يحمل اسم "DR02"، وهو روبوت شبيه بالبشر مصمم للعمل في جميع الظروف الجوية.
وتقول الشركة بحسب تقرير لموقع "إنترستينغ إنجنيرينغ، إنه "أول روبوت شبيه بالبشر في العالم يحصل على تصنيف الحماية "IP66"، ما يجعله قادرًا على مقاومة الغبار والمطر".
وتواجه معظم الروبوتات المتوفرة في السوق صعوبة في العمل في الظروف الواقيعة التي تتغير فيها درجات الحرارة، مما يحد من استخدامها العملي.
وتسعى "ديب روبوتيكس" إلى "التغلب على هذا التحدي الكبير من خلال روبوتها "DR02". وعلى عكس منافسيها مثل "Agibot" و"Unitree Robotics" و"UBTech"، يتميز "DR02" بتصنيف حماية "IP66"، ما يجعله مقاومًا بدرجة عالية للغبار والماء".
ويبلغ ارتفاع الروبوت 175 سم ويزن حوالي 65 كغم، وهو مصمم لتحمل الظروف الخارجية، ويمكنه العمل في درجات حرارة تتراوح بين 20 تحت الصفر و55 تحت الصفر، ويتحمل الرطوبة والمطر والغبار.
ويتمتع "DR02" بسرعة سير عادية تبلغ 1.5 متر/ثانية، ويمكنه التسارع إلى 4 أمتار/ثانية عند الحاجة. ويمكن للروبوت أيضًا تسلق منحدرات بزاوية ميل تصل إلى 20 درجة، ورفع ما يصل إلى 10 كغم.
ويمكن للمهندسين تبديل مكونات الروبوت الرئيسية بسرعة، بما في ذلك الأذرع والأرجل، لتقليل وقت توقف الروبوت أثناء الصيانة عند الحاجة.
وفقًا لـ"ديب روبوتيكس" يوفر "DR02" قوة حوسبة تبلغ 275 تريليون عملية في الثانية، ويتميز بمجموعة متطورة من أجهزة الاستشعار، بما في ذلك تقنية "LiDAR"، وأجهزة استشعار العمق، وكاميرات بزواية واسعة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
