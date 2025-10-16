في خطوة تسويقية غير تقليدية، أطلقت سامسونج للإلكترونيات حملتها الجديدة في الشرق الأوسط تحت عنوان #تستاهل_أكثر، والتي تدعو المستخدمين إلى إعادة التفكير في علاقتهم بهواتفهم الحالية، واختيار ما يليق بتطلعاتهم التقنية.





وتروّج سامسونج من خلال الحملة لأحدث أجهزتها القابلة للطي Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجربة تصوير وتصميم متقدمين، ما يجعلها – وفق سامسونج – الخيار الأمثل لمن يبحث عن تجربة استثنائية.



وعلقّ عمر صاحب، نائب للتسويق في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعيد هذه الحملة تعريف مفهوم التغيير ؛ ليس مجرد تغيير شكلي، بل خطوة إلى الأمام مع ابتكارات أذكى وأوسع آفاقًا. التغيير ليس فقدانًا، بل حرية، والحرية تعني أن تختار ما تستحقه بالفعل: الأفضل."

الحملة انطلقت رقميًا بمحتوى إبداعي عبر منصات التواصل، إلى جانب شراكات مع مؤثرين لتقريب الفكرة من الجمهور، كما توفر سامسونج أدوات مثل Smart Switch لتسهيل الانتقال من أي جهاز، وموقع TryGalaxy.com لتجربة واجهة Galaxy مباشرة على الهاتف لمعرفة المزيد يمكنكم زيارة وتسلّط الحملة الضوء على لحظة "الانفصال" عن هاتف لا يواكب احتياجات المستخدم، بأسلوب درامي يُشبه نهاية علاقة شخصية، قبل أن تكشف الرسالة الأساسية: آن الأوان للانتقال إلى تجربة .Galaxy


