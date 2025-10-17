الذكاء الاصطناعي يهدد مستقبل مؤسسات المحتوى الحر والمفتوح.. أشهرها ويكيبيديا

واوضح تقرير لموقع "Engadget" المتخصص في ، نقلا عن المدير الأول للمنتجات في "ويكيميديا" ميلر، إن "التأثير السلبي على مشاهدات الصفحات تُعزوه المؤسسة إلى صعود الدردشة والملخصات المُنشأة بواسطة في نتائج البحث.وأضاف أن "هذه الانخفاضات تعكس تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي ووسائل التواصل الاجتماعي على طريقة بحث الأشخاص عن المعلومات، خاصةً مع توفير محركات البحث لإجابات مباشرة للباحثين، غالبًا استنادًا إلى محتوى ويكيبيديا"، مشيرا الى أن "المؤسسة تواجه بشكل متزايد برامج الزحف الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت متطورة إلى حد يصعب معه التمييز بين زيارات المستخدمين البشر وحركة مرور الروبوتات".ولفت ميلر إلى أن "استمرار انخفاض عدد الزيارات على ويكيبيديا، قد يُهدد ذلك ما يُسميه "الموقع الوحيد بهذا الحجم الذي يتمتع بمعايير التحقق والحيادية والشفافية التي تُغذي المعلومات على الإنترنت".وحذر من أن "انخفاض عدد زيارات ويكيبيديا سيؤدي إلى انخفاض عدد المتطوعين، وانخفاض التمويل، وبالتالي انخفاض موثوقية المحتوى".ويرى أن "الحل هو أن تُركز النماذج اللغوية الكبيرة ونتائج البحث بشكل أكبر على منح المستخدمين فرصة للتفاعل مباشرة مع مصدر المعلومات المُقدمة".