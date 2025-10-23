الصفحة الرئيسية
تحرير مختطفة جنوب شرقي بغداد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الخيال العلمي قد يتحول إلى كابوس حقيقي.. جيش روبوتات مليوني
الخيال العلمي قد يتحول إلى كابوس حقيقي.. جيش روبوتات مليوني
تكنولوجيا
2025-10-23 | 12:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
71 شوهد
أعلن رجل الأعمال الأمريكي
إيلون ماسك
أن شركة "تسلا" تخطط لإنشاء جيش من الروبوتات البشرية أوبتيموس يبلغ مليون وحدة، وفقا لما نشرته مجلة "Wired".
ما يقلقني في
المقام
الأول هو مدى قدرتي على التحكم في التصويت في تسلا: إذا قمت ببناء هذا الجيش الضخم من الروبوتات، هل سأجد نفسي في مرحلة ما في المستقبل بين الموقوفين؟، إذا بنينا هذا الجيش من الروبوتات، هل يمكنني على الأقل التأثير فيه بشكل كبير؟ ليس السيطرة، ولكن التأثير القوي، أشعر بعدم الارتياح لإنشاء مثل هذا الجيش من الروبوتات إذا لم يكن لدي تأثير قوي"، وفقا لما نقلته المجلة عن كلمات ماسك خلال اجتماع مع مستثمري تسلا.
يذكر أن ماسك صرح يوم الأربعاء بأن "تسلا" ستجهز "النموذج الأولي التسلسلي" لأوبتيموس بحلول فبراير أو مارس 2026. ووفقا له، سيبدأ الإنتاج الكامل للروبوتات في نهاية العام المقبل، وسيبلغ عدد الروبوتات مليونا.
في نهاية مايو الماضي، نشر ماسك مقطع فيديو يظهر فيه أوبتيموس وهو يؤدي مهام منزلية أساسية، مثل إخراج
القمامة
، والكنس، والتنظيف بالمكنسة الكهربائية، وطهي الطعام وسحب الستائر.
وقتها وصف رجل الأعمال المشروع بأنه "أعظم منتج على الإطلاق". كما أظهر رجل الأعمال قدرات الروبوت على التنقل في التضاريس الوعرة بفضل الشبكة العصبية، والرقص، والقتال بأسلوب الكونغ فو.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
أنهاء كابوس المكالمات المزعجة في الهواتف
02:09 | 2025-09-27
العبودي يضع حجر الأساس للمنظومة تحت الحرجة والمختبرات المركزية لتعزيز البحث العلمي
08:08 | 2025-09-24
اتفاق بين أبورغيف ورئيس اتحاد مجالس البحث العلمي العربي على التعاون المؤسسي
05:20 | 2025-08-09
التربية تعلن أسماء الأوائل على العراق في الفرع العلمي (وثائق)
06:29 | 2025-07-26
اخترنا لك
من حلبات الرالي إلى الشارع: كورولا GR 2026 بين الأسطورة والتساؤلات
02:58 | 2025-10-23
لمحاربة الإزعاج.. واتساب يفرض حداً للرسائل المهملة
12:26 | 2025-10-18
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
07:28 | 2025-10-18
الذكاء الاصطناعي يهدد مستقبل مؤسسات المحتوى الحر والمفتوح.. أشهرها ويكيبيديا
12:37 | 2025-10-17
سامسونج تطلق حملة "#تستاهل_أكثر" وتدعو المستخدمين لـ"الانفصال" عن هواتفهم القديمة
09:14 | 2025-10-16
البيكب" او "الطگ طگ"…الحكاية التي لا تنتهي في العراق
10:10 | 2025-10-15
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
