الخيال العلمي قد يتحول إلى كابوس حقيقي.. جيش روبوتات مليوني

ما يقلقني في الأول هو مدى قدرتي على التحكم في التصويت في تسلا: إذا قمت ببناء هذا الجيش الضخم من الروبوتات، هل سأجد نفسي في مرحلة ما في المستقبل بين الموقوفين؟، إذا بنينا هذا الجيش من الروبوتات، هل يمكنني على الأقل التأثير فيه بشكل كبير؟ ليس السيطرة، ولكن التأثير القوي، أشعر بعدم الارتياح لإنشاء مثل هذا الجيش من الروبوتات إذا لم يكن لدي تأثير قوي"، وفقا لما نقلته المجلة عن كلمات ماسك خلال اجتماع مع مستثمري تسلا.يذكر أن ماسك صرح يوم الأربعاء بأن "تسلا" ستجهز "النموذج الأولي التسلسلي" لأوبتيموس بحلول فبراير أو مارس 2026. ووفقا له، سيبدأ الإنتاج الكامل للروبوتات في نهاية العام المقبل، وسيبلغ عدد الروبوتات مليونا.في نهاية مايو الماضي، نشر ماسك مقطع فيديو يظهر فيه أوبتيموس وهو يؤدي مهام منزلية أساسية، مثل إخراج ، والكنس، والتنظيف بالمكنسة الكهربائية، وطهي الطعام وسحب الستائر.وقتها وصف رجل الأعمال المشروع بأنه "أعظم منتج على الإطلاق". كما أظهر رجل الأعمال قدرات الروبوت على التنقل في التضاريس الوعرة بفضل الشبكة العصبية، والرقص، والقتال بأسلوب الكونغ فو.