غوغل تكشف عن نموذج أولي لنظارات تعمل بنظام "Android XR"

وانفتحت أبواب نظام تشغيل أندرويد لتقنيات الواقع الممتد المعروف باسم "Android XR" أخيرًا هذا الشهر مع إطلاق نظارة الواقع المختلط "Galaxy XR" من "سامسونغ".وأعلنت "غوغل" لأول مرة عن شراكتها مع "ماجيك ليب" في عام 2024 بهدف تطوير نظارات الواقع المعزز وتصنيعها، وقد تم الآن تمديد هذه الاتفاقية، بحسب تقرير لموقع "Android Central" المتخصص في ، اطلعت عليه " ".وقدم العرض التقديمي الرئيس التنفيذي لشركة "ماجيك ليب"، روس روزنبرغ، ونائب ، جاد ميسكيل، بالإضافة إلى جاستون المدير الأول لإدارة منتجات الواقع الممتد في "غوغل".وأكدت الشركتان أيضًا أنهما قاما بتمديد شراكتهما لمدة ثلاث سنوات إضافية.ووفقًا لبيان صحفي لـ"ماجيك ليب"، تُعدّ النظارات التي تم عرضها بمثابة نموذج أولي وتصميم مرجعي لنظام "Android XR" الأوسع.وتجمع هذه النظارات بين أدلة الموجات والعدسات من "ماجيك ليب" مع تقنية الإضاءة للشاشات "Raxium microLED" من "غوغل"، لتقديم صور أكثر وضوحًا في إطار خفيف الوزن بما يكفي لارتدائه طوال اليوم.وقال شهرام إيزادي، نائب رئيس قسم تقنيات الواقع الممتد في "غوغل"، إن دقة عدسات "ماجيك ليب" تُساعد على جعل الطبقات الرقمية تبدو وكأنها متجذرة في العالم الواقعي.وتتميز النظارات بكاميرات وميكروفونات وشاشات عرض مدمجة في العدسات تُتيح للمستخدم طرح أسئلة حول أي شيء ينظر إليه.وأظهر أحد الأمثلة، أثناء العرض التقديمي، كيف يُمكن للمستخدم السير في الشارع وطرح أسئلة حول المباني أو المتاجر القريبة، مع ظهور الإجابات مباشرةً أمام ناظريه.ويعتمد ذلك على تحليل " " من "غوغل" لمحيط المستخدم للرد عليه. وأظهر مثال آخر "جيمني" وهو يُساعد في اختيار سجادة في متجر من خلال تحليل الأنماط واقتراح ما قد يُناسب ذوق المستخدم.وقدمت النظارات بعض النصائح الخاصة بلعبة الجولف بعد تسديدة سيئة، مما يدل على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يندمج في الأنشطة اليومية بطريقة تبدو أكثر طبيعية من التحدث إلى هاتف.