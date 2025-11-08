أبل تفاجئ المستخدمين بهاتف قابل للطي.. كاميرا غير مرئية وعدسات مزدوجة

خطوة تُعيد رسم ملامح سوق الهواتف الذكية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة "جي بي ".وبحسب ما نقل موقع "MacRumors" المتخصص في ، كانت الشائعات السابقة قد تحدثت عن نية "أبل" استخدام كاميرا تحت الشاشة في الشاشة الداخلية لهاتفها القابل للطي، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يُذكر فيها رقم دقة الكاميرا المقترحة.ويُعد هذا الكشف إشارة واضحة إلى أن "أبل" تُخطط لرفع معايير التصوير الذكي إلى مستوى جديد كليًا، خصوصًا أن هواتف أندرويد التي استخدمت التقنية نفسها كانت تكتفي بمستشعرات محدودة الدقة لا تتجاوز 4 أو 8 ميغابكسل.التقنيات السابقة واجهت تحديات كبيرة بسبب انخفاض جودة الصور الناتجة عن وضع الكاميرا خلف طبقات الشاشة، ما كان يقلل من نفاذية الضوء.لكن "أبل" – بحسب التقرير – نجحت في تجاوز هذه العقبة عبر تطوير طبقات شاشة جديدة أكثر شفافية، تتيح للضوء المرور بفاعلية أعلى، وهو ما يُتوقع أن ينعكس على وضوح الصور ودقتها وتفاصيلها الدقيقة.وبذلك، سيكون الانتقال إلى دقة 24 ميغابكسل بمثابة قفزة ثورية في عالم الهواتف القابلة للطي.ورغم هذا التقدم الملحوظ، تشير توقعات "جي بي مورغان" إلى أن "أبل" قدمت بعض التنازلات في سبيل الحفاظ على نحافة الهاتف وحجمه المدمج، من بينها التخلي عن تقنية LiDAR وعدم تضمين نظام التثبيت البصري للصور، وهي قرارات تبدو محسوبة بعناية لضمان توازن الأداء مع الشكل الأنيق للهاتف.وبحسب المحلل المتخصص في سلسلة توريد "أبل" (Ming-Chi Kuo)، سيأتي الهاتف القابل للطي بكاميرا خلفية مزدوجة العدسة، إلى جانب كاميرتين أماميتين، واحدة مخصصة لكل من حالتي الطي والفتح، ما يعزز من مرونة الاستخدام ويمنح تجربة تصوير متعددة الزوايا.أما بشأن موعد الكشف الرسمي، فقد أشارت بعض التوقعات إلى أن "أبل" تخطط لإطلاق الهاتف خلال خريف العام المقبل، فيما رجّحت تقارير أخرى – وفقًا لـ"MacRumors" – تأجيل الطرح حتى عام 2027، بسبب استمرار الشركة في اختبار مكوّنات التصميم الأساسية مثل المفصلة، لضمان أعلى درجات المتانة والجودة قبل طرحه رسميًا في الأسواق.