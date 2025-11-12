الصفحة الرئيسية
وداعاً لأشهر رموز فيسبوك.. أزرار "أعجبني" و"شارك" خارج الخدمة في 2026
تكنولوجيا
2025-11-12 | 06:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
343 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
أعلنت "ميتا" عن نهاية حقبة تاريخية في "فيسبوك" مع حلول العام المقبل، بإيقافها لأبرز أدواته التفاعلية الخارجية.
فمع حلول 10 فبراير 2026، ستتوقف أزرار "الإعجاب" و"المشاركة" عن العمل في جميع المواقع الخارجية، منهية بذلك مسيرة استمرت 16 عاما.
وكانت هذه الأزرار قد أطلقت عام 2010 كجسر للربط بين
فيسبوك
والإنترنت المفتوح، حيث سمحت للمستخدمين بمشاركة المحتوى الخارجي والإعجاب به مباشرة من مواقعهم المفضلة.
والمقصود بالمواقع الخارجية هو جميع مواقع الإنترنت التي لا تتبع لشركة "ميتا" مالكة "فيسبوك". فعندما تزور موقعا إلكترونيا، مثل موقع أخباري أو متجر للتسوق عبر الإنترنت، وترى في أسفل المقال أو بجانب المنتج زر "أعجبني" أو "شارك على فيسبوك"، هذا الموقع الذي تتصفحه هو موقع خارجي.
وهذه الأزرار تسمح لك بمشاركة المحتوى أو التصويت عليه بالإعجاب دون الحاجة لترك الموقع.
لكن "ميتا" ترى أن هذه الأدوات أصبحت تمثل مرحلة تاريخية من تطور الويب، ولم تعد تتناسب مع رؤيتها الحديثة لمنصة أكثر كفاءة وتخصصا.
وحرصت الشركة على طمأنة المطورين ومديري المواقع، مؤكدة أن عملية الإيقاف ستتم بشكل سلس دون تأثير على تجربة المستخدم. فبدلا من ظهور أخطاء تقنية، ستتحول هذه الأزرار تلقائياً إلى عناصر غير مرئية، مع الحفاظ على كافة الوظائف الأساسية للمواقع.
ورغم أن الإزالة التلقائية مضمونة، تشجع "ميتا" المطورين على إزالة الأكواد البرمجية المرتبطة بهذه الأدوات مسبقا لضمان تجربة مستخدم أكثر سلاسة. وتأتي هذه الخطوة تتويجا لتحول أوسع في استراتيجية الشركة، التي تتجه بشكل متزايد نحو عزل منصاتها عن البيئة الرقمية المفتوحة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الإنترنت والتفاعل بين منصاته المختلفة.
مقالات ذات صلة
"ميتا" تطلق حسابات للمراهقين على "فيسبوك" و"مسنجر"
04:00 | 2025-09-29
خدمة جديدة تخص "المراهقين" على فيسبوك وماسنجر
13:34 | 2025-09-25
مجلس الخدمة يحقق بأخطاء منظومة "الرمز الوظيفي"
09:03 | 2025-10-30
وزير الداخلية يعلن الربط الشبكي لكل مراكز الشرطة وانخفاض نسبة الجرائم و"الدكات" العشائرية (فيديو)
03:24 | 2025-09-11
وداعاً لأشهر رموز فيسبوك
أزرار "أعجبني" و"شارك" خارج الخدمة في 2026
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
فيسبوك
استرا
تيجي
ديري
باري
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
سياسة
32.18%
03:38 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
03:38 | 2025-11-12
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
محليات
27.78%
13:21 | 2025-11-11
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
13:21 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
سياسة
21.49%
06:01 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
06:01 | 2025-11-11
محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم الخميس المقبل
محليات
18.55%
10:18 | 2025-11-11
محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم الخميس المقبل
10:18 | 2025-11-11
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
قطار روبلوكس أسرع من قيود الدول... انتهاكات تفتك بالأطفال والعراق في الطليعة!
08:19 | 2025-11-12
ChatGPT يحرض على الانتحار.. 7 دعاوى قضائية تلاحق "منقذ الكثير"
08:55 | 2025-11-10
الثورة الكهربائية تبدأ من هنا: سيارات تمنحك المستقبل بسعر معقول
03:00 | 2025-11-09
أبل تفاجئ المستخدمين بهاتف قابل للطي.. كاميرا غير مرئية وعدسات مزدوجة
11:23 | 2025-11-08
تطبيق واتساب على ساعة أبل
06:44 | 2025-11-08
ميزة جديدة من "واتساب" ستغير طريقة تواصلك
01:45 | 2025-11-08
