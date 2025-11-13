الصفحة الرئيسية
البث المباشر
التالي
Live Talk
من
04:00 PM
الى
05:30 PM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546947-638986458415020838.jpg
تسريبات عن أكبر هاتف قابل للطي من "سامسونغ".. بحجم الحاسوب
تكنولوجيا
2025-11-13 | 10:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
94 شوهد
سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف Galaxy Z TriFold الذي سيحصل على شاشة قابلة للطي بحجم شاشات الحواسب اللوحية.
تبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيكون شبيها بهواتف Mate XT المميزة من
هواوي
، والتي يمكن طيها في ثلاث طبقات، وستكون سماكة هيكله 4.2 ملم، أما عند الطي فستكون سماكته 14 ملم.
الشاشة الأساسية المرنة للهاتف ستكون من نوع Foldable LTPO OLED بمقاس 10 بوصات، دقة عرضها (2232/3184) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 389 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 2600 شمعة/الإنش.
سيعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت و1
تيرابايت
.
كاميرته الأساسية ستكون ثلاثية العدسة، فيها عدسة بدقة 200 ميغابيكسل، وعدسة ultrawide بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فستكون قادرة على توثيق فديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.
سيزود الهاتف أيضا بتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وتقنية
bluetooth
6.0، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5600
ميلي
أمبير
تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مفاجأة في إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي
12:24 | 2025-10-15
12:24 | 2025-10-15
أبل تفاجئ المستخدمين بهاتف قابل للطي.. كاميرا غير مرئية وعدسات مزدوجة
11:23 | 2025-11-08
11:23 | 2025-11-08
تعرف على مواصفات آيفون القابل للطي
12:37 | 2025-08-24
مقاوم للماء والخدوش.. سامسونغ تعلن عن هاتفها الجديد
01:24 | 2025-10-11
01:24 | 2025-10-11
سامسونج
هاتف قابل للطي
bluetooth
تيرابايت
سامسون
أمبير
هواوي
سيكو
تيرا
اللو
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة في هذه المحافظات غدا
محليات
37.62%
09:12 | 2025-11-12
عطلة في هذه المحافظات غدا
09:12 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
سياسة
24.8%
03:38 | 2025-11-12
سياسة
24.8%
03:38 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
03:38 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
محليات
22.51%
15:50 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
15:50 | 2025-11-12
أمطار وحالوب في هذه المناطق بالعراق
محليات
15.07%
08:38 | 2025-11-12
أمطار وحالوب في هذه المناطق بالعراق
08:38 | 2025-11-12
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
تحذير عاجل من غوغل لمستخدمي "تطبيقات VPN"
05:21 | 2025-11-13
05:21 | 2025-11-13
قطار روبلوكس أسرع من قيود الدول... انتهاكات تفتك بالأطفال والعراق في الطليعة!
08:19 | 2025-11-12
08:19 | 2025-11-12
وداعاً لأشهر رموز فيسبوك.. أزرار "أعجبني" و"شارك" خارج الخدمة في 2026
06:02 | 2025-11-12
06:02 | 2025-11-12
ChatGPT يحرض على الانتحار.. 7 دعاوى قضائية تلاحق "منقذ الكثير"
08:55 | 2025-11-10
08:55 | 2025-11-10
الثورة الكهربائية تبدأ من هنا: سيارات تمنحك المستقبل بسعر معقول
03:00 | 2025-11-09
03:00 | 2025-11-09
أبل تفاجئ المستخدمين بهاتف قابل للطي.. كاميرا غير مرئية وعدسات مزدوجة
11:23 | 2025-11-08
11:23 | 2025-11-08
