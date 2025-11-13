تسريبات عن أكبر هاتف قابل للطي من "سامسونغ".. بحجم الحاسوب

تبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيكون شبيها بهواتف Mate XT المميزة من ، والتي يمكن طيها في ثلاث طبقات، وستكون سماكة هيكله 4.2 ملم، أما عند الطي فستكون سماكته 14 ملم.الشاشة الأساسية المرنة للهاتف ستكون من نوع Foldable LTPO OLED بمقاس 10 بوصات، دقة عرضها (2232/3184) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 389 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 2600 شمعة/الإنش.سيعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت و1 .كاميرته الأساسية ستكون ثلاثية العدسة، فيها عدسة بدقة 200 ميغابيكسل، وعدسة ultrawide بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فستكون قادرة على توثيق فديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.سيزود الهاتف أيضا بتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وتقنية 6.0، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5600 تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.