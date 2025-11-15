تخص المستخدمين.. واتساب يطلق ميزة جديدة

تتضمن النسخة التجريبية الجديدة 2.25.32.3 من تطبيق "واتساب" على نظام أندرويد، خيارًا يتيح للمستخدمين حجز اسم المستخدم نفسه الذي يستخدمه على "إنستغرام" أو " "، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends" واطلعت عليه "العربية Business".لكن "واتساب" لا يخطط لإطلاق الميزة بشكل شامل في الوقت الحالي، إذ سيسمح أولاً لـفئة محددة من المستخدمين والشركات بحجز أسمائهم المفضلة مسبقًا، قبل الإطلاق الكامل المتوقع في عام 2026.بحسب التفاصيل المسربة، سيُطلب من المستخدمين إدخال اسم المستخدم المسجل لديهم على "إنستغرام" أو "فيسبوك"، ثم المرور بعملية تحقق عبر مركز حسابات "ميتا".وبمجرد إتمام التحقق، سيتم ربط اسم المستخدم بحساب "واتساب" نفسه، لتصبح هوية المستخدم أكثر اتساقًا عبر تطبيقات "ميتا" المختلفة.الميزة الجديدة ستُفيد بشكل خاص المبدعين وأصحاب العلامات التجارية والشركات، الذين يسعون للحفاظ على هوية رقمية موحدة عبر منصات "ميتا" المختلفة.أما المستخدمون العاديون الذين يستخدمون أسماء مختلفة عبر تطبيقاتهم، فقد يضطرون للانتظار حتى الإطلاق الكامل للنظام في مرحلة لاحقة.تؤكد تقارير أخرى أن "واتساب" سيبدأ بمنح الحسابات التجارية الأولوية للحصول على أسماء المستخدمين الفريدة بحلول يونيو 2026، وهي خطوة ستتيح التواصل مع الشركات والأفراد دون الحاجة لمشاركة رقم الهاتف.