شركة "كلاودفلير" تعلن حل مشكلة توقف المواقع والمنصات عالمياً

وقالت الشركة: "تم تنفيذ الإصلاح، ونعتقد أن الحادث قد تم حله الآن".وأضافت "نواصل مراقبة الأخطاء لضمان عودة جميع الخدمات للعمل بشكل طبيعي".وكانت قد شهدت عدة مواقع إلكترونية ومنصات رقمية حول العالم اضطرابات واسعة، بعد عطل مفاجئ ضرب خدمات " "، الشركة المسؤولة عن توفير الحماية وتسهيل حركة مرور البيانات لملايين المواقع.وواجه مستخدمون في مناطق مختلفة من العالم بينها ، صعوبات في الوصول إلى عدد من المواقع الالكترونية والمنصات الشهيرة، من بينها منصة "إكس"، حيث أبلغوا عن بطء شديد في التحميل أو توقف كامل للخدمة في بعض الأحيان.وبحسب شكاوى متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت رسائل خطأ متكررة للمستخدمين عند محاولة فتح مواقع تعتمد بشكل أساسي على بنية "Cloudflare"، مما أثار حالة من الإرباك لدى الشركات والأفراد الذين يعتمدون على خدماتها في أعمالهم اليومية.وتعد "Cloudflare" من أكبر مزودي خدمات الحماية من الهجمات الإلكترونية وتوزيع المحتوى، ما يجعل أي خلل في خوادمها ذا تأثير واسع النطاق نظراً لعدد المواقع التي تعتمد عليها.