5 ميزات مخفية في "أبل كاربلاي"

وفي هذا السياق، هناك 5 وظائف ذكية غير معروفة للكثير من المستخدمين، لكنها تستحق الاكتشاف.تتبع موقعك تلقائيًّاإحدى أبرز هذه الميزات هي قدرة "كاربلاي" على تذكّر مكان ركن السيارة باستخدام خرائط أبل أو غوغل إذا كان هاتف آيفون موصولًا بكاربلاي أثناء رحلتك.فالتطبيق سيضع علامة تلقائيًّا عند مكان ركن سيارتك. بعد ذلك، يمكنك فتح تطبيق الخرائط على هاتفك والبحث عن "Parked Car" لتوجيهات للعودة إلى موقع السيارة. وهذا يوفر الوقت والجهد خاصة إذا كنت في مكان غير مألوف أو في الليل.عرض متعددميزة أخرى مفيدة جدًّا هي "Dashboard View"، التي تتيح لك رؤية عدة تطبيقات في وقت واحد على شاشة كاربلاي. فبدلًا من أن يشغل التطبيق النشط الشاشة كاملة، يمكنك استخدام تخطيط يحتوي على عدة مربعات لعرض الخرائط والموسيقى والأدوات، وغير ذلك.ولتفعيل هذه الميزة، ما عليك سوى النقر على أيقونة المربعات في الزاوية السفلية أو السحب إلى اليمين من شاشة التطبيقات، ثم يمكنك التبديل بين الواجهة المجمعة والعرض الكامل لأي تطبيق بسهولة.مشاركة قائمة الموسيقىلأولئك الذين يقودون مع ركاب يحبون التحكم بالموسيقى، يقدم كاربلاي ميزة "SharePlay". وتسمح هذه الميزة من خلال مشاركة رابط QR على شاشة "كاربلاي" يقوم الآخرون بمسحه من هواتفهم، إضافة أغانيهم المفضلة إلى قائمة التشغيل المشتركة في أبل ميوزك.لكن من المهم أن يكون لدى الركاب تطبيق "أبل ميوزك" على هواتفهم، وكذلك اشتراك نشط، حتى يتمكنوا من المشاركة الكاملة.التقاط لقطات شاشةإذا أردت حفظ عنوان أو موسيقى مميزة ظهرت على شاشة "كاربلاي"، يمكنك فعلاً التقاط صورة للشاشة. والطريقة هي نفسها كالآيفون.للقيام بذلك، اضغط معًا على زر رفع الصوت وزر الطاقة. والآن سوف تحصل على صورتين، واحدة من شاشة "آيفون" وأخرى من شاشة "كاربلاي"، التي ستُخزّن في تطبيق الصور لديك.تذكير ذكيميزة أخرى ذكية هي التذكير الجغرافي "Geofencing" باستخدام "سيري". على سبيل المثال بإمكانك أن تطلب من "سيري" أن تذكرك بشيء عند وصولك إلى مكان معين أو مغادرة موقع ما.ولتفعيل هذه الوظيفة، يجب أن تكون ميزة خدمات الموقع مفعّلة في إعدادات هاتفك، بحيث تستطيع "سيري" معرفة مكانك بدقة وإطلاق التذكير في الوقت المناسب.في الخلاصةبينما يبدو "كاربلاي" واجهة بسيطة للخرائط والموسيقى، تتيح هذه الميزات الخفية للمستخدمين تخصيص تجربتهم داخل السيارة بشكل أعمق.فمن تتبع موقع سيارتك، مرورًا بمشاركة قوائم الموسيقى مع الركاب وعرض متعدد التطبيقات، وصولًا إلى التذكير الذكي باستخدام سيري، هناك الكثير لاستكشافه. وإذا كنت تستخدم "كاربلاي" بانتظام، فإن تفعيل هذه الخيارات قد يجعل كل رحلة أكثر فاعلية ومتعة.