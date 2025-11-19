في واتساب.. ثغرة أمنية تسرب معلومات 3.5 مليار حساب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 AM
الى
06:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547505-638991776410151390.jpg
في واتساب.. ثغرة أمنية تسرب معلومات 3.5 مليار حساب
تكنولوجيا
2025-11-19 | 14:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
105 شوهد
كشف باحثون في الأمن السيبراني من جامعة "فيينا" بالنمسا أن ثغرة في تطبيق التراسل الفوري "واتساب" أدت إلى تسرب بيانات 3.5 مليار حساب.
وأوضح الباحثون في تقرير أمني نشر في موقع الجامعة، بالتعاون مع مؤسسة SBA Research أن "آلية اكتشاف جهات الاتصال" داخل التطبيق تسببت في تسريب مليارات البيانات، مؤكدين أن شركة "ميتا" عالجت الثغرة بعد إبلاغ الفريق عنها.
وتعتمد "آلية اكتشاف جهات الاتصال" في "واتساب" على استخدام دفاتر عناوين المستخدمين للعثور على مستخدمين آخرين عبر أرقام هواتفهم.
وقال الباحثون إنهم استخدموا الآلية نفسها لإجراء عدد ضخم من الاستعلامات تجاوز 100 مليون رقم هاتف في الساعة عبر بنية واتساب التحتية، ما سمح لهم بتأكيد وجود، والوصول إلى بيانات أكثر من 3.5 مليار حساب نشط في 245 دولة.
وقال المؤلف الرئيسي للتقرير، غابريال غيغنهوبر من
جامعة فيينا
: "لا ينبغي لأي نظام أن يستجيب لعدد هائل من الطلبات في وقت قصير، خصوصا عندما يأتي من مصدر واحد. هذا السلوك كشف العيب الأساسي الذي سمح لنا بإرسال عدد محدود من الطلبات للخادم وبالتالي رسم خريطة لبيانات المستخدمين حول العالم".
وتشمل البيانات التي تتيح الثغرة الوصول إليها المعلومات نفسها المتاحة لأي مستخدم يعرف رقم هاتف المستخدم الآخر، وتشمل: رقم الهاتف، المفاتيح العامة، الطوابع الزمنية، نص الحالة، وصورة الملف الشخصي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بسبب ثغرة أمنية.. واتساب يدعو إلى تحديث التطبيق الفوري
04:28 | 2025-09-05
المرصد العراقي لحقوق الانسان يحدد 5 ثغرات بقانون "الحصول على المعلومة"
02:36 | 2025-09-17
اكثر من 3.5 مليون برميل نفط عراقي الى الأردن خلال 2024
03:09 | 2025-09-07
3 ثغرات أمنية "خطيرة" في متصفح كروم
04:42 | 2025-09-26
واتساب
ثغرة أمنية
جامعة فيينا
النمسا
ليون
يارا
ريال
هوبر
الجت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
رياضة
52.17%
06:40 | 2025-11-18
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
06:40 | 2025-11-18
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
رياضة
19.75%
14:39 | 2025-11-18
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
14:39 | 2025-11-18
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
أخبار الطقس
16.04%
00:58 | 2025-11-19
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
00:58 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
محليات
12.04%
09:12 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
09:12 | 2025-11-19
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
اخترنا لك
5 ميزات مخفية في "أبل كاربلاي"
10:26 | 2025-11-19
شركة "كلاودفلير" تعلن حل مشكلة توقف المواقع والمنصات عالمياً
10:01 | 2025-11-18
غوغل: "لا عقلانية" بطفرة الذكاء الاصطناعي ولا احد بمأمن
09:56 | 2025-11-18
عطل مفاجئ في "Cloudflare" يشل عمل المواقع الالكترونية
07:35 | 2025-11-18
واتساب يختبر ميزة جديدة حول رسائل المستخدمين
06:42 | 2025-11-18
تخص المستخدمين.. واتساب يطلق ميزة جديدة
03:49 | 2025-11-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.