تسونامي رقمي في العراق: 40 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في 2025

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547595-638992289530974627.jpg
تسونامي رقمي في العراق: 40 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في 2025
تكنولوجيا
2025-11-20 | 04:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/69/حيدر-الشمري
246 شوهد
السومرية نيوز
ـ تكنولوجيا
يشهد
العراق
تسارعاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا الرقمية بمختلف أشكالها وأساليبها، بالتزامن مع دخول آلاف
الشركات العالمية
إلى السوق العراقية نتيجة للاستهلاك الذي قد يصل إلى حدّ الإفراط. ويأتي ذلك وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن الشركات الرقمية العالمية، أبرزها We Are Social وغيرها، وسط تحذيرات من استمرار تصاعد الاعتماد على التكنولوجيا المتسارعة من جهة، وسيطرة هذه التقنيات على حياة المواطن العراقي من جهة أخرى، رغم إيجابيات النضوج الرقمي الذي يتحقق الآن.
وكشفت أحدث البيانات الرقمية الصادرة لشهر أكتوبر 2025 عن تحولات جذرية في المشهد التكنولوجي العراقي، حيث سجلت البلاد قفزات قياسية في معدلات استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، في مؤشر واضح على دخول
العراق
مرحلة "النضوج الرقمي" المتسارع.
وأظهر التقرير الصادر عن شركة We Are Social والذي يسلط الضوء على تبني الخدمات المتصلة، أن العراق يشهد ظاهرة غير مسبوقة في استخدام
وسائل التواصل الاجتماعي
، التي نمت بنسبة هائلة بلغت 17% خلال عام واحد فقط، ليتجاوز عدد الهويات الرقمية حاجز الـ 40 مليون هوية.
وفي تفاصيل الأرقام، أوضح التقرير أن عدد اشتراكات الهواتف المحمولة في العراق قد تجاوز العدد السكان الفعلي، حيث بلغ 50.8 مليون اشتراك، في بلد يبلغ عدد سكانه 47.3 مليون نسمة، وبنسبة انتشار وصلت إلى 108% من إجمالي السكان، يترسخ مفهوم أن المواطن العراقي يعتمد كلياً على الهاتف المحمول كبوابة رئيسية للعالم، مع شيوع ظاهرة امتلاك الفرد لأكثر من شريحة اتصال.
وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع ارتفاع نسبة التحضر في البلاد إلى 72.2%، مما ساهم في سهولة نشر البنية التحتية للاتصالات في المدن والمناطق المكتظة بالسكان.
ولم يعد الإنترنت ترفاً في العراق، بل أصبح ضرورة معيشية، فقد أشار التقرير إلى أن 39.6 مليون عراقي يستخدمون الشبكة العنكبوتية، أي ما يعادل 83.8% من السكان،هذا الانتشار الواسع، الذي نما بنسبة 4.7% عن العام الماضي، يعني عملياً تلاشي "الفجوة الرقمية" التي كانت تعاني منها البلاد في عقود سابقة، ممهدة الطريق أمام خدمات التعليم عن بعد والعمل الرقمي.
ويعد الرقم الأكثر إثارة للجدل والاهتمام في تقرير 2025 هو الزيادة "الصاروخية" في عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ انضم 5.8 مليون مستخدم جديد إلى هذه المنصات خلال الـ 12 شهراً الماضية فقط
ويرى الباحث والمختص في الإعلام الرقمي، على نوري:أن "تجاوز عدد حسابات التواصل الاجتماعي (40.1 مليون) لعدد مستخدمي الإنترنت الفعليين، يعكس انقساماً عميقاً للمجتمع العراقي في
الفضاء
الافتراضي، وتعدد الحسابات للفرد الواحد عبر منصات مختلفة، مما يجعل هذه المنصات "الساحة العامة" الجديدة للعراقيين".
ويؤكد نوري: ان "هذا المشهد الرقمي الجديد يفتح الباب أمام قطاع الأعمال؛ فالبيانات تشير بوضوح إلى أن السوق
العراقي بات
جاهزاً تماماً لثورة في "التجارة الإلكترونية" و"التكنولوجيا المالية" (FinTech)، ومع وجود قاعدة مستخدمين بهذا الحجم، فإن الشركات التي لا تملك استراتيجية "رقمية" واضحة ستجد نفسها خارج المنافسة".
ويتابع، ان "هذه الأرقام تضع
الحكومة العراقية
أمام استحقاقات عاجلة، أبرزها ضرورة التحول من الحكومة الإلكترونية التقليدية إلى "حكومة ذكية" تقدم خدماتها عبر تطبيقات الهاتف المحمول لتلائم سلوك المواطنين، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتشريعات صارمة تتعلق بالأمن السيبراني لحماية بيانات ملايين المستخدمين الجدد".
المحرر
حيدر الشمري
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
دون 15 عاماً.. دولة تحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي
10:37 | 2025-11-08
الاتحاد الأوروبي يتحرك نحو تحديد سن استخدام منصات التواصل الاجتماعي
01:46 | 2025-10-24
العراق يغلق 273 حسابا على منصات التواصل الاجتماعي
17:11 | 2025-11-17
صورة لترامب تثير تفاعلا وجدلا عبر منصات التواصل الاجتماعي
11:06 | 2025-11-09
الاعلام الرقمي
العراق
السوشل ميديا
مخاطر
ايجابيات
وسائل التواصل الاجتماعي
الحكومة العراقية
الشركات العالمية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
العراقي بات
السومرية
العنكبوت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
رياضة
30.14%
14:39 | 2025-11-18
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
14:39 | 2025-11-18
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
أخبار الطقس
24.71%
00:58 | 2025-11-19
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
00:58 | 2025-11-19
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
رياضة
24.42%
04:40 | 2025-11-19
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
04:40 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
محليات
20.74%
09:12 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
09:12 | 2025-11-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
اخترنا لك
في واتساب.. ثغرة أمنية تسرب معلومات 3.5 مليار حساب
14:33 | 2025-11-19
5 ميزات مخفية في "أبل كاربلاي"
10:26 | 2025-11-19
شركة "كلاودفلير" تعلن حل مشكلة توقف المواقع والمنصات عالمياً
10:01 | 2025-11-18
غوغل: "لا عقلانية" بطفرة الذكاء الاصطناعي ولا احد بمأمن
09:56 | 2025-11-18
عطل مفاجئ في "Cloudflare" يشل عمل المواقع الالكترونية
07:35 | 2025-11-18
واتساب يختبر ميزة جديدة حول رسائل المستخدمين
06:42 | 2025-11-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.