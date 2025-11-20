Alsumaria Tv
البث المباشر
تسونامي رقمي في العراق: 40 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في 2025

تكنولوجيا

2025-11-20 | 04:46
تسونامي رقمي في العراق: 40 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في 2025
السومرية نيوز ـ تكنولوجيا

يشهد العراق تسارعاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا الرقمية بمختلف أشكالها وأساليبها، بالتزامن مع دخول آلاف الشركات العالمية إلى السوق العراقية نتيجة للاستهلاك الذي قد يصل إلى حدّ الإفراط. ويأتي ذلك وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن الشركات الرقمية العالمية، أبرزها We Are Social وغيرها، وسط تحذيرات من استمرار تصاعد الاعتماد على التكنولوجيا المتسارعة من جهة، وسيطرة هذه التقنيات على حياة المواطن العراقي من جهة أخرى، رغم إيجابيات النضوج الرقمي الذي يتحقق الآن.


وكشفت أحدث البيانات الرقمية الصادرة لشهر أكتوبر 2025 عن تحولات جذرية في المشهد التكنولوجي العراقي، حيث سجلت البلاد قفزات قياسية في معدلات استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، في مؤشر واضح على دخول العراق مرحلة "النضوج الرقمي" المتسارع.

وأظهر التقرير الصادر عن شركة We Are Social والذي يسلط الضوء على تبني الخدمات المتصلة، أن العراق يشهد ظاهرة غير مسبوقة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي نمت بنسبة هائلة بلغت 17% خلال عام واحد فقط، ليتجاوز عدد الهويات الرقمية حاجز الـ 40 مليون هوية.

وفي تفاصيل الأرقام، أوضح التقرير أن عدد اشتراكات الهواتف المحمولة في العراق قد تجاوز العدد السكان الفعلي، حيث بلغ 50.8 مليون اشتراك، في بلد يبلغ عدد سكانه 47.3 مليون نسمة، وبنسبة انتشار وصلت إلى 108% من إجمالي السكان، يترسخ مفهوم أن المواطن العراقي يعتمد كلياً على الهاتف المحمول كبوابة رئيسية للعالم، مع شيوع ظاهرة امتلاك الفرد لأكثر من شريحة اتصال.

وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع ارتفاع نسبة التحضر في البلاد إلى 72.2%، مما ساهم في سهولة نشر البنية التحتية للاتصالات في المدن والمناطق المكتظة بالسكان.

ولم يعد الإنترنت ترفاً في العراق، بل أصبح ضرورة معيشية، فقد أشار التقرير إلى أن 39.6 مليون عراقي يستخدمون الشبكة العنكبوتية، أي ما يعادل 83.8% من السكان،هذا الانتشار الواسع، الذي نما بنسبة 4.7% عن العام الماضي، يعني عملياً تلاشي "الفجوة الرقمية" التي كانت تعاني منها البلاد في عقود سابقة، ممهدة الطريق أمام خدمات التعليم عن بعد والعمل الرقمي.

ويعد الرقم الأكثر إثارة للجدل والاهتمام في تقرير 2025 هو الزيادة "الصاروخية" في عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ انضم 5.8 مليون مستخدم جديد إلى هذه المنصات خلال الـ 12 شهراً الماضية فقط

ويرى الباحث والمختص في الإعلام الرقمي، على نوري:أن "تجاوز عدد حسابات التواصل الاجتماعي (40.1 مليون) لعدد مستخدمي الإنترنت الفعليين، يعكس انقساماً عميقاً للمجتمع العراقي في الفضاء الافتراضي، وتعدد الحسابات للفرد الواحد عبر منصات مختلفة، مما يجعل هذه المنصات "الساحة العامة" الجديدة للعراقيين".

ويؤكد نوري: ان "هذا المشهد الرقمي الجديد يفتح الباب أمام قطاع الأعمال؛ فالبيانات تشير بوضوح إلى أن السوق العراقي بات جاهزاً تماماً لثورة في "التجارة الإلكترونية" و"التكنولوجيا المالية" (FinTech)، ومع وجود قاعدة مستخدمين بهذا الحجم، فإن الشركات التي لا تملك استراتيجية "رقمية" واضحة ستجد نفسها خارج المنافسة".

ويتابع، ان "هذه الأرقام تضع الحكومة العراقية أمام استحقاقات عاجلة، أبرزها ضرورة التحول من الحكومة الإلكترونية التقليدية إلى "حكومة ذكية" تقدم خدماتها عبر تطبيقات الهاتف المحمول لتلائم سلوك المواطنين، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتشريعات صارمة تتعلق بالأمن السيبراني لحماية بيانات ملايين المستخدمين الجدد".
