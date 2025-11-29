تسريبات iPhone 18.. مختلف تماماً

كما يُتوقَّع أن تأتي النسخة الأساسية بذاكرة 12 جيجابايت RAM، وهو تطور يساهم في تشغيل المهام الثقيلة بسهولة، ويُعزّز القدرات الذكية التي تراهن عليها أبل في المستقبل.أما من ناحية التصميم، فتتجه التوقعات إلى تغييرات لافتة، خصوصًا في طرازات Pro، حيث قد تعتمد الشركة على غطاء خلفي شفاف أو شبه شفاف يمنح الجهاز طابعًا جريئًا ومختلفًا.كما قد تحتفظ الطرازات المتقدمة بحجم الشاشة التقليدي، مع احتمال تقليص حجم Dynamic Island أو إعادة تشكيلها لتوفير مساحة عرض أكبر.وفي جانب التصوير، تتحدث التسريبات عن نقلة قوية لطرازات Pro عبر اعتماد عدسة بفتحة متغيرة Variable Aperture، ما يتيح تحسين جودة الصور في مختلف ظروف الإضاءة.ويتوقّع كذلك أن يحصل الهاتف على مزايا تصوير وفيديو محسّنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.على مستوى الاتصال، قد يدعم 18 تقنيات 5G أكثر تطورًا وقدرات محسّنة للاتصال الفضائي، مما يساعد في الحفاظ على الاتصال حتى في المناطق ذات التغطية الضعيفة.وتهدف أبل من خلال هذه المزايا إلى جعل الهاتف أكثر اعتمادًا على في إدارة المهام اليومية.بالنسبة لمواعيد الإطلاق، تشير التوقعات إلى أن iPhone 18 Pro و Pro Max قد يصدران في خريف 2026، بينما قد تتأخر النسخة الأساسية وإصدارات مثل iPhone 18e إلى ربيع 2027. ولا تزال تفاصيل الأسعار وسعة البطارية غير مؤكدة حتى الآن.