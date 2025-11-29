"آيفون 17" يعيد آبل إلى الصدارة العالمية

ومن المتوقع أن تشحن آبل نحو 243 مليون هاتف خلال العام الحالي، مقارنة بـ235 مليون هاتف لشركة سامسونغ، بحسب تقرير شركة Counterpoint Research.ويعادل هذا حوالي 19.4% من سوق الهواتف الذكية العالمي مقابل 18.7% لسامسونغ، ما يضع آبل في صدارة والآسيوية لأول مرة منذ عام 2011.ويشير الخبراء إلى أن الشركة قد تحافظ على موقعها القيادي عالميا حتى عام 2029، وربما بعد ذلك. وقد عزز نجاح هاتف "آيفون 17"، الذي صدر في سبتمبر، هذا الأداء، مع مبيعات "وفيرة" خلال موسم العطلات، وفقا ليانغ وانغ، المحلل في Counterpoint Research.وأضاف أن الطلب قوي أيضا في الأسواق الناشئة مثل الهند والشرق الأوسط وجنوب .وتعمل آبل على توسيع حضورها عبر شركائها في قنوات التوزيع، بالإضافة إلى إنشاء منافذ بيع مباشرة. كما ساهم انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في زيادة قدرة المستهلكين في الخارج على شراء هواتف جديدة.وشهدت زيادة بنسبة 12% في مبيعات سلسلة "آيفون 17" خلال الأسابيع الأربعة الأولى بعد الإطلاق مقارنة بسلسلة "آيفون 16"، فيما ارتفعت المبيعات في بنسبة 18% وفي بنسبة 7%.وأشار المحلل وانغ إلى أن شريحة من مستخدمي "آيفون" الذين لا يشترون أحدث الطرازات سنويا اختارت النموذج الحديث هذا العام، ما عزز توقعات نمو الشحنات.كما استفادت آبل من التعريفات الأقل من المتوقع وهدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما خفف من تأثير الرسوم على هواتف "آيفون" المصنوعة في الصين.ومن المتوقع أن تنمو شحنات "آيفون" بنسبة 10% في 2025، بينما يتوقع أن تحقق سامسونغ نموا بنسبة 5%.أما أكبر أربع شركات تصنيع صينية - Xiaomi وVivo وTranssion وOppo - فمن المتوقع أن تواجه تحديات بسبب ضعف السوق المحلية واضطرابات سلسلة التوريد وتزايد المنافسة. ورغم اتجاه هذه الشركات نحو الهواتف المتميزة والقابلة للطي، لا تزال حالة عدم اليقين في سلاسل التوريد تعيق التوسع.ويتوقع أن تنمو شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 3.3% على أساس سنوي في 2025، مدفوعة بالأداء القوي لشركة آبل. كما ستستمر الشركة في تعزيز هيمنتها مع إطلاق منتجات "آيفون" المرتقبة، بما في ذلك "آيفون 17e" (خليفة "آيفون 16e") خلال النصف الأول من 2026، وأول هاتف قابل للطي على شكل كتاب بحلول نهاية العام المقبل، إضافة إلى طراز قابل للطي بحركة أفقية في 2027.ويتوقع فريق Counterpoint Research تجديدا كبيرا في تصميم "آيفون" في 2027 للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق الجهاز، مع شاشة زجاجية منحنية، إلى جانب تحسينات في منصة "Apple Intelligence" للذكاء الاصطناعي التي ستدفع المستخدمين إلى الترقية إلى أحدث الأجهزة.