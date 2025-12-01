وأشارت إلى أن ميزة "مخدم البروكسي" التي تعتمد على ظهرت مع الإصدار 26220.7262 من أنظمة Windows 11، ويمكن تشغيلها يدويا في قسم "مكونات الذكاء الاصطناعي"، عند التفعيل، يعرض النظام على الفور تحذيرا يشير إلى أن هذه التكنولوجيا لا تزال في مرحلة تجريبية وقد تؤثر على عمل الجهاز– بدء من الأخطاء في الردود ووصولا إلى أعطال في سلوك عمل الجهاز.وأوضحت الشركة أن نموذج اللغة البرمجية الأساسي الذي يعمل به "مخدم البروكسي" الجديد لا يزال قيد التطوير، وبالتالي قد يقدم إجابات تبدو مقنعة لكنها غير صحيحة. ويرجع ذلك إلى عدم اكتمال بيانات التدريب، وأخطاء في تفسير السياق، وعوامل أخرى.ويشير خبراء التقنية إلى أن بعض قراصنة الإنترنت باشروا بالفعل باختبار طرق للهجوم على مثل هذه التقنيات الجديدة المرتبطة بميزات الذكاء الاصطناعي، وأحد السيناريوهات الرئيسية هو الاستبدال الخفي للإرشادات في "المخدم"، حيث يتم تضمين تعليمات ضارة في المستندات أو عناصر واجهة المستخدم، وقد ينفذها الذكاء الاصطناعي تلقائيا، وفي مثل هذه الحالة، يمكن للمخدم نظريا تثبيت برامج ضارة أو تسريب بيانات حساسة.وما يزيد الموقف تعقيدا هو أن "المخدم الجديد" يحصل افتراضيا على صلاحيات القراءة والكتابة في المجلدات الرئيسية للمستخدم مثل "المستندات" و"سطح المكتب" و"التنزيلات" وغيرها.