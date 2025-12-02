غوغل تطلق ميزة جديدة تمكن الشركات من مراقبة الرسائل !

وستمنح تحديثات نظام تشغيل "أندرويد" القادمة أصحاب العمل سلطة غير مسبوقة لمراقبة اتصالات موظفيهم، حيث ستتيح للشركات تسجيل ومراجعة جميع رسائل RCS (وهي النسخة المتطورة من الرسائل النصية SMS التي تدعم الصور والفيديو) المرسلة والمستقبلة على أجهزة العمل.وتم تصميم خاصية الأرشفة الجديدة لخدمة احتياجات الشركات الخاضعة لتنظيمات صارمة، مثل المؤسسات المالية وشركات الوساطة والجهات الحكومية، التي تتطلبها قوانين مثل لوائح الأمريكية للاحتفاظ بسجلات اتصالات كاملة. كما ستسمح للمدراء بمراقبة الاتصالات الداخلية لأغراض التحقيقات أو تسوية النزاعات الوظيفية.وبحسب مدونة "غوغل" الرسمية، ستعمل الميزة من خلال تكامل تطبيقات الأرشيف التابعة لجهات خارجية مع نظام المراسلة، ما يمكن قسم تكنولوجيا المعلومات من الوصول الفوري إلى محتوى كل رسالة، بما في ذلك النسخ المعدلة أو المحذوفة منها، مع إشعار الموظف بوجود عملية المراقبة.ورغم تأكيد "غوغل" أن هذه الخاصية لن تطال التطبيقات المشفرة مثل " " و"تليغرام"، إلا أنها تثير أسئلة حرجة حول حدود الخصوصية في بيئة العمل، خاصة بعد أن أصبح الكثيرون يعتبرون الرسائل الفورية مساحة شخصية نسبياً مقارنة ببريد العمل الإلكتروني الرسمي.