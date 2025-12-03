الصفحة الرئيسية
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يخص الجولان السوري
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548908-639003527624643580.jpg
"سامسونغ" تكشف عن أول هاتف ثلاثي الطي وسط اشتداد المنافسة.. فيديو
تكنولوجيا
2025-12-03 | 04:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
64 شوهد
كشفت شركة سامسونغ عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في محاولة لتعزيز موقعها في قطاع من سوق الهواتف من المتوقع أن تشتد فيه المنافسة.
ويمثل طرح هاتف (غالاكسي زد تراي فولد) خطوة من سامسونغ لترسيخ موطئ قدم لها في فئة تحقق فيها الشركات الصينية تقدما كبيرا، رغم أن محللين يقولون إن الأجهزة القابلة للطي لن تحقق انتشارا واسعا في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعارها والتحديات التي تعوق الإنتاج.
ويبلغ سعر الهاتف نحو 2440.17 دولار ويمكن فرده ليتحول إلى شاشة عرضها 253.1 مليمتر (10 بوصات) مكونة من 3 لوحات، وهو أكبر بنحو 25 % من أحدث هواتف سامسونغ القابلة للطي غالاكسي زد فولد 7.
وقال أليكس ليم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب المبيعات والتسويق في
كوريا
لدى سامسونغ للإلكترونيات "أعتقد أن سوق الأجهزة القابلة للطي ستواصل النمو، وأن جهاز تراي فولد على وجه الخصوص يمكن أن يعمل كمحفّز يدفع إلى نمو أكبر في أجزاء رئيسية من هذا القطاع".
وسيُطرح طراز "تراي فولد"، المُصنَّع في
كوريا الجنوبية
، في السوق المحلية في 12 كانون الأول، على أن يُطلَق في
الصين
وسنغافورة وتايوان والإمارات قبل نهاية العام.
ومن المتوقع أن يبدأ طرحه في
الولايات المتحدة
في وقت مبكر من الربع الأول من العام المقبل.
ويضم الجهاز أكبر بطارية في فئة هواتف سامسونغ الرائدة ويدعم تقنية الشحن فائق السرعة التي تتيح شحن الهاتف إلى 50 % خلال 30 دقيقة.
وقال ليم إن أسعار شرائح الذاكرة وغيرها من المكوّنات تشهد ارتفاعا حادا، ما يجعل تسعير الجهاز "قرارا صعبا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تسريبات عن أكبر هاتف قابل للطي من "سامسونغ".. بحجم الحاسوب
10:48 | 2025-11-13
مفاجأة في إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي
12:24 | 2025-10-15
مقاوم للماء والخدوش.. سامسونغ تعلن عن هاتفها الجديد
01:24 | 2025-10-11
وزيرة سابقة تكشف تفاصيل عقد "التأمين" وتتحدث عن أول منصة تربوية
13:41 | 2025-11-10
غالاكسي زد تراي فولد
غالاكسي
galaxy
galaxy tri fold
تكنولوجيا
السومرية
الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
رئيس مكتب
سنغافورة
سامسون
التنف
الصين
كوريا
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
محليات
39.65%
01:08 | 2025-12-02
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
01:08 | 2025-12-02
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
محليات
34.51%
09:18 | 2025-12-01
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
09:18 | 2025-12-01
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
محليات
16.22%
04:29 | 2025-12-02
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
04:29 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
9.62%
08:34 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
08:34 | 2025-12-02
ناس وناس
04:00 | 2025-12-03
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
بسبب هذه الميزة.. أبل تعالج مشكلة استنزاف البطارية
06:48 | 2025-12-03
ميزة "سرية" في إنستغرام للتحكم بمن يشاهد قصصك
05:24 | 2025-12-03
كيف نميّز الأغاني الحقيقية من المصطنعة بالذكاء الاصطناعي؟
02:59 | 2025-12-03
غوغل تطلق ميزة جديدة تمكن الشركات من مراقبة الرسائل !
05:28 | 2025-12-02
مايكروسوفت تحذّر من ميزة تجريبية جديدة في "ويندوز"
13:29 | 2025-12-01
"آيفون 17" يعيد آبل إلى الصدارة العالمية
12:17 | 2025-11-29
