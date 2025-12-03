بسبب هذه الميزة.. أبل تعالج مشكلة استنزاف البطارية

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه التأثيرات إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع. ومع تحديث iOS 26.2، عملت أبل على إدخال مجموعة من التحسينات التقنية لضمان تجربة بصرية متقدمة دون التأثير سلبًا على عمر البطارية.تعتبر الرسوم المتحركة الديناميكية جزءًا أساسيًا من Liquid Glass، إلا أنها قد تكون مستهلكة للطاقة عند التشغيل المستمر.وفي iOS 26.2، قامت أبل بتحسين محركات الرسوم المتحركة بحيث سيتم عرض الإطارات بشكل أكثر كفاءة.ويتيح ذلك عرض الرسوم بوضوح وسلاسة، مع تقليل تحديث الإطارات غير الضروري عند عدم الحاجة، مثل عندما تكون الشاشة غير نشطة. وهذه الطريقة تقلل الحمل على المعالج وتحد من استنزاف البطارية.تعتمد التأثيرات في Liquid Glass على وحدة معالجة الرسوميات. لذلك قامت أبل بتخصيص استخدام المعالج والرسوميات بذكاء، ليتم تشغيل تأثيرات Liquid Glass فقط عند الحاجة، مثل عند فتح القفل أو التفاعل مع التطبيقات، وتخفيف النشاط في الخلفية عند عدم الاستخدام.