جوجل تغير قواعد اللعبة.. تسريع جدول الإصدارات عبر آندرويد 16

وأصدرت جوجل أحدث تحديث لنظام أندرويد 16، مُعلنة بذلك النهاية الرسمية لجدول إصداراتها السنوية.ومقارنةً بالإصدار الرئيسي لنظام أندرويد 16 في يونيو، يُعد إصدار 16 QPR2 الجديد تحديثًا طفيفًا يُوسّع ميزات الإشعارات والأيقونات وشاشات الاتصال وغيرها، ويُشير إلى بدء خطط جوجل التي طال انتظارها لإصدار تحديثات نظام التشغيل بوتيرة أسرع.ويُعالج الجدول الزمنى المُسرّع للإصدار إحباط المستخدمين السابق المتعلق بجدول تحديثات جوجل السنوي السابق، والذي كان يُجبر حتى هواتف أندرويد الجديدة نسبيًا من جهات خارجية على الانتظار لأشهر أو أكثر للحصول على التحديثات التي كانت مُتاحة بالفعل على أحدث أجهزة "Pixel".وأعلنت جوجل عن هذا التغيير في شهر أكتوبر 2024، مُؤكدةً أن إصدار تحديثات أكثر تواترًا للمنصات سيُساعد على تسريع الابتكار في التطبيقات والأجهزة.وستكون إصدارات SDK (مجموعات من الأدوات والمكونات التي توفرها منصة معينة) نصف السنوية هي النموذج المُتبع مستقبلًا، إلى جانب تقديم الإصدارات الرئيسية - على سبيل المثال، إطلاق أندرويد 16 في الربع الثاني بدلًا من الربع الثالث - وتحديثات ميزات أندرويد الفصلية المعتادة.وبالانتقال إلى جدول إصدار مبتكر وأكثر تواترًا لمعاينات المطورين وطرح الإصدارات العامة، سيتاح لمصنعي الهواتف من جهات خارجية مزيد من الوقت لإعداد أحدث أجهزتهم لإطلاقها مع أحدث إصدار من أندرويد، وستظل سلسلة هواتف "Pixel" من جوجل في طليعة المتلقين للتحديثات، ولكن هذا قد يعنى أن أجهزة أندرويد الأخرى لن تتخلف كثيرًا، مما يزيد عدد الأجهزة التي تدعم الميزات الجديدة ويمنح المطورين المزيد من الأسباب لاستخدامها في تطبيقاتهم.ومن المزايا والتغييرات التي يتمتع بها أندرويد 16 ما يلي:- تحديث واجهة المستخدم عبر "Material 3 Expressive"، الذى يُركز على الحركة، السلاسة، وتناسق الألوان مع خلفيات الهاتف.- وضع حماية متقدّم "Advanced Protection Mode" الذى يُفترض أن يرفع من مستوى الأمان التقليدي على أجهزة أندرويد عبر تقييد تثبيت التطبيقات من خارج المتجر الرسمي بلاي ستور، ومنع الوصول عبر "USB" عند القفل، وغيرها من طبقات الحماية.- دعم كشف محاولات الاحتيال "scam detection" أصبح مدمجًا مع أداة البحث "Circle to Search"، ما يتيح للمستخدم تنبيهًا تلقائيًا عند وجود روابط أو محتوى مريب.