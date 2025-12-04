أبل تقترب من رقم قياسي.. ايفون 17 يقود الانتعاش في الصين

الصفحة الرئيسية
دولة القانون: التدخلات الأميركية قائمة واختيار شخصية جدلية لرئاسة الحكومة تهديد للاستقرار
2025-12-04 | 11:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
العين الاخبارية
42 شوهد
توقعت شركة الأبحاث IDC أن تحقق شركة Apple مستوى قياسيا في شحنات
iphone
هذا العام، مدفوعة بأحدث طرازاتها وانتعاش سوقها الرئيسي في
الصين
.
وأشار تقرير IDC الصادر هذا الأسبوع إلى أن Apple قد تشحن نحو 247.4 مليون جهاز
iphone
في عام 2025، بزيادة تتجاوز 6% على أساس سنوي، متجاوزة مبيعات 236 مليون جهاز في عام 2021 عند إصدار iPhone 13.
وصرحت نبيلة بوبال، كبيرة مديري الأبحاث في IDC، بأن هذا الارتفاع المتوقع يعود إلى "النجاح الهائل الذي حققته أحدث سلسلة iPhone 17"، مضيفةً أن "الطلب الكبير على iPhone 17 في
الصين
ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز أداء Apple".
ويشير مصطلح "الشحنات" وفقًا للمحللين إلى عدد الأجهزة التي يرسلها البائع إلى قنوات البيع، مثل شركاء التجارة الإلكترونية أو المتاجر، ولا يعني بالضرورة المبيعات الفعلية، بل الطلب المتوقع على المنتجات.
وعند إطلاق سلسلة iPhone 17 في سبتمبر/أيلول، لاحظ المستثمرون مجموعةً أساسية من الأجهزة لشركة Apple، في وقت تواجه فيه منافسة متزايدة في الصين وتساؤلات حول استراتيجيتها في مجال
الذكاء الاصطناعي
، وسط صعود مستخدمي Android.
ومن المتوقع أن ترتفع شحنات Apple بنسبة 17% على أساس سنوي في الصين خلال الربع الرابع، وفقا لشركة IDC، مما دفع شركة الأبحاث إلى توقع نمو بنسبة 3% في السوق هذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة بانخفاض بنسبة 1%.
وفي الوقت نفسه، بدأت شركات محلية مثل Huawei في انتزاع حصة سوقية من Apple، ما يبرز شدة المنافسة في السوق الصينية.
ويأتي تقرير IDC بعد تقرير صادر عن Counterpoint Research الأسبوع الماضي، والذي توقع أن تتفوق Apple في شحن الهواتف الذكية على Samsung في عام 2025 لأول مرة منذ 14 عامًا.
وأفادت بلومبرغ الشهر الماضي أن Apple قد تؤجل إصدار الطراز الأساسي لجهازها التالي، iPhone 18، حتى عام 2027، مما سيكسر دورتها المعتادة لإطلاق جميع هواتفها في خريف كل عام.
وقالت IDC إن هذا التأجيل قد يؤدي إلى انخفاض شحنات Apple بنسبة 4.2% في العام المقبل، مما يعكس التحديات المستقبلية المحتملة للشركة في الحفاظ على معدلات نموها الحالية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
أخبار الطقس
00:58 | 2025-12-03
أخبار الطقس
44.06%
00:58 | 2025-12-03
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
00:58 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
محليات
08:59 | 2025-12-03
محليات
20.3%
08:59 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
08:59 | 2025-12-03
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
محليات
00:49 | 2025-12-04
محليات
19.51%
00:49 | 2025-12-04
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
00:49 | 2025-12-04
البورصة العراقية تغلق على انخفاض بأسعار الدولار
اقتصاد
16.12%
08:45 | 2025-12-03
البورصة العراقية تغلق على انخفاض بأسعار الدولار
08:45 | 2025-12-03
المزيد
