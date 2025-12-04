أبل تقترب من رقم قياسي.. ايفون 17 يقود الانتعاش في الصين

وأشار تقرير IDC الصادر هذا الأسبوع إلى أن Apple قد تشحن نحو 247.4 مليون جهاز في عام 2025، بزيادة تتجاوز 6% على أساس سنوي، متجاوزة مبيعات 236 مليون جهاز في عام 2021 عند إصدار iPhone 13.وصرحت نبيلة بوبال، كبيرة مديري الأبحاث في IDC، بأن هذا الارتفاع المتوقع يعود إلى "النجاح الهائل الذي حققته أحدث سلسلة iPhone 17"، مضيفةً أن "الطلب الكبير على iPhone 17 في ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز أداء Apple".ويشير مصطلح "الشحنات" وفقًا للمحللين إلى عدد الأجهزة التي يرسلها البائع إلى قنوات البيع، مثل شركاء التجارة الإلكترونية أو المتاجر، ولا يعني بالضرورة المبيعات الفعلية، بل الطلب المتوقع على المنتجات.وعند إطلاق سلسلة iPhone 17 في سبتمبر/أيلول، لاحظ المستثمرون مجموعةً أساسية من الأجهزة لشركة Apple، في وقت تواجه فيه منافسة متزايدة في الصين وتساؤلات حول استراتيجيتها في مجال ، وسط صعود مستخدمي Android.ومن المتوقع أن ترتفع شحنات Apple بنسبة 17% على أساس سنوي في الصين خلال الربع الرابع، وفقا لشركة IDC، مما دفع شركة الأبحاث إلى توقع نمو بنسبة 3% في السوق هذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة بانخفاض بنسبة 1%.وفي الوقت نفسه، بدأت شركات محلية مثل Huawei في انتزاع حصة سوقية من Apple، ما يبرز شدة المنافسة في السوق الصينية.ويأتي تقرير IDC بعد تقرير صادر عن Counterpoint Research الأسبوع الماضي، والذي توقع أن تتفوق Apple في شحن الهواتف الذكية على Samsung في عام 2025 لأول مرة منذ 14 عامًا.وأفادت بلومبرغ الشهر الماضي أن Apple قد تؤجل إصدار الطراز الأساسي لجهازها التالي، iPhone 18، حتى عام 2027، مما سيكسر دورتها المعتادة لإطلاق جميع هواتفها في خريف كل عام.وقالت IDC إن هذا التأجيل قد يؤدي إلى انخفاض شحنات Apple بنسبة 4.2% في العام المقبل، مما يعكس التحديات المستقبلية المحتملة للشركة في الحفاظ على معدلات نموها الحالية.