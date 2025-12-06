"آيفون 17Pro " يفقد ميزة التصوير الليلي في هذا الوضع

وكانت الميزة متاحة منذ إطلاق آيفون 12 Pro قبل عدة أعوام، وتُعد من أبرز أدوات التصوير الليلي لدى المستخدمين، حيث تسمح بالتقاط صور بورتريه في الإضاءة المنخفضة مع الحفاظ على إضاءة جيدة، وخلفية ضبابية جذابة.وشكلت هذه الميزة عنصرًا أساسًا لهواة التصوير الليلي، حيث كانت تتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة الصعبة، مما جعلها واحدة من أكثر أدوات التصوير استخدامًا في هواتف آيفون السابقة.انتهاء الدعملاحظ المستخدمون هذا التغيير فور تجربة التصوير في الإضاءة المنخفضة عبر وضع بورتريه، حيث اختفت أيقونة القمر الخاصة بتفعيل Night Mode، في حين بقي الوضع متاحًا عند استخدام وضع التصوير العادي.وبالرجوع إلى صفحات الدعم الرسمية لدى أبل، تبيّن أن دعم الجمع بين Night Mode وبورتريه ينتهي عند سلسلة آيفون 16 Pro، دون إدراج آيفون 17 Pro ضمن الأجهزة المدعومة.التأثير على التصويرتعني إزالة الميزة أن المستخدمين لم يعودوا قادرين على التقاط صور بورتريه ليلية بإضاءة محسّنة، ما يؤثر على جودة الصور في البيئات منخفضة الإضاءة، خاصة في تصوير الأشخاص.مع العلم أنه بات أمام المستخدم خياران فقط هما إما التصوير بوضع بورتريه في إضاءة جيدة دون الاستفادة من الوضع الليلي، أو استخدام Night Mode بدون تأثير العزل البصري الذي يميز صور البورتريه.غياب التوضيح الرسميحتى الآن، لم تصدر أبل أي تعليق رسمي يفسّر سبب إزالة هذه الميزة، أو ما إذا كان القرار تقنيًا مؤقتًا يمكن الرجوع عنه، لاحقًا، عبر تحديث برمجي.ورجحت بعض التحليلات التقنية أن السبب يعود إلى تغييرات في طريقة معالجة بيانات العمق أثناء التصوير الليلي، ما قد يمنع الجمع بين التعريض الطويل وبيانات العزل الخاصة بوضع بورتريه.ردود الفعلقوبل القرار باستياء ملحوظ بين المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير منهم عن خيبة أملهم، خصوصًا من اعتادوا على استخدام الميزة في تصوير الأشخاص ليلًا.ورغم إشادة البعض بتحسينات أخرى في آيفون 17 Pro، إلا أن إزالة ميزة محبوبة بهذا الشكل دون توضيح رسمي أثار تساؤلات حول توجه أبل في تطوير تجربة التصوير المستقبلية.