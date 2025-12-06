ميزة جديدة من ميتا.. يمكنك استعادة حسابات إنستغرام وفيسبوك بسهولة

وقالت "ميتا"، في بيان، إنه في هذا المركز يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن المشكلات، واستعادة الحسابات، والحصول على المساعدة في إعدادات الأمان.وسيوفر هذا المركز أيضًا بحثًا أو مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لإرشاد المستخدمين بشأن استفساراتهم ومشكلاتهم.ويُعد إطلاق الموحد عالميًا جزءًا من إعادة تصميم شاملة من "ميتا" لتحسين دعم الحسابات.وقالت "ميتا" إن أدوات الأمان المعتمدة على وسلوك المستخدم ساعدت المنصة على تقليل عمليات اختراق الحسابات الجديدة بنسبة تزيد عن 30%.ولسنوات، عانى المستخدمون من صعوبة التعامل مع دعم العملاء لدى "ميتا"، خاصةً بعد عمليات الاختراق أو الإغلاق، حيث اشتكوا من بطء دعم المنصة وكونه مربكًا في كثير من الأحيان، بحسب تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص في ، اطلعت عليه "العربية Business".ومع ذلك، يعمل المركز الجديد على تجميع كل الخدمات في مكان واحد، مما يقلل العقبات ويجعل عملية استعادة الحسابات أسهل.بالنسبة لصُناع المحتوى والشركات الصغيرة أو أي شخص يستخدم إنستغرام أو لأغراض مهنية وتجارية، فإن انخفاض خطر توقف الحساب يعني تجربة أكثر سلاسة لجمهورهم.أما بالنسبة للمستخدمين اليوميين، فإن تحسين الأمان وسهولة استعادة الحسابات يُخففان من التوتر، خاصةً بسبب طبيعة فريق دعم العملاء غير المتعاون لدى "ميتا".