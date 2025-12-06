ميزة جديدة من ميتا.. يمكنك استعادة حسابات إنستغرام وفيسبوك بسهولة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق يحسم مواجهة السودان ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549225-639006312584020106.jpg
ميزة جديدة من ميتا.. يمكنك استعادة حسابات إنستغرام وفيسبوك بسهولة
تكنولوجيا
2025-12-06 | 10:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
194 شوهد
أطلقت
شركة ميتا
، مالكة
فيسبوك
وإنستغرام، مركز دعم موحدًا جديدًا على تطبيقاتها لنظامي أندرويد و"iOS"، يسهل على المستخدمين استعادة حساباتهم على المنصتين.
وقالت "ميتا"، في بيان، إنه في هذا المركز يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن المشكلات، واستعادة الحسابات، والحصول على المساعدة في إعدادات الأمان.
وسيوفر هذا المركز أيضًا بحثًا أو مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لإرشاد المستخدمين بشأن استفساراتهم ومشكلاتهم.
ويُعد إطلاق
مركز الدعم
الموحد عالميًا جزءًا من إعادة تصميم شاملة من "ميتا" لتحسين دعم الحسابات.
وقالت "ميتا" إن أدوات الأمان المعتمدة على
الذكاء الاصطناعي
وسلوك المستخدم ساعدت المنصة على تقليل عمليات اختراق الحسابات الجديدة بنسبة تزيد عن 30%.
ولسنوات، عانى المستخدمون من صعوبة التعامل مع دعم العملاء لدى "ميتا"، خاصةً بعد عمليات الاختراق أو الإغلاق، حيث اشتكوا من بطء دعم المنصة وكونه مربكًا في كثير من الأحيان، بحسب تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص في
أخبار التكنولوجيا
، اطلعت عليه "العربية Business".
ومع ذلك، يعمل المركز الجديد على تجميع كل الخدمات في مكان واحد، مما يقلل العقبات ويجعل عملية استعادة الحسابات أسهل.
بالنسبة لصُناع المحتوى والشركات الصغيرة أو أي شخص يستخدم إنستغرام أو
فيسبوك
لأغراض مهنية وتجارية، فإن انخفاض خطر توقف الحساب يعني تجربة أكثر سلاسة لجمهورهم.
أما بالنسبة للمستخدمين اليوميين، فإن تحسين الأمان وسهولة استعادة الحسابات يُخففان من التوتر، خاصةً بسبب طبيعة فريق دعم العملاء غير المتعاون لدى "ميتا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
غوغل تطلق ميزة جديدة تمكن الشركات من مراقبة الرسائل !
05:28 | 2025-12-02
"ميتا" تطلق حسابات للمراهقين على "فيسبوك" و"مسنجر"
04:00 | 2025-09-29
ميزة "سرية" في إنستغرام للتحكم بمن يشاهد قصصك
05:24 | 2025-12-03
كيف تعرف طبيعة زوار حسابك على "إنستغرام"؟
12:20 | 2025-11-19
ميتا
انستغرام
فيس
الحسابات
أخبار التكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
مركز الدعم
شركة ميتا
فيسبوك
ﻹعادة
الجدي
هور
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
رياضة
49.25%
10:13 | 2025-12-05
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
10:13 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
رياضة
19.71%
14:08 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
14:08 | 2025-12-05
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
أخبار الطقس
16.57%
00:51 | 2025-12-05
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
00:51 | 2025-12-05
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
أخبار الطقس
14.47%
00:35 | 2025-12-06
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
00:35 | 2025-12-06
المزيد
أحدث الحلقات
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
الأكثر مشاهدة
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
اخترنا لك
بلجيكا: واهم من يعتقد أن روسيا ستخسر في أوكرانيا
09:46 | 2025-12-06
"آيفون 17Pro " يفقد ميزة التصوير الليلي في هذا الوضع
03:38 | 2025-12-06
أبل تقترب من رقم قياسي.. ايفون 17 يقود الانتعاش في الصين
11:34 | 2025-12-04
جوجل تغير قواعد اللعبة.. تسريع جدول الإصدارات عبر آندرويد 16
09:16 | 2025-12-04
بسبب هذه الميزة.. أبل تعالج مشكلة استنزاف البطارية
06:48 | 2025-12-03
ميزة "سرية" في إنستغرام للتحكم بمن يشاهد قصصك
05:24 | 2025-12-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.