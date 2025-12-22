أبل تسيء استخدام هيمنتها في السوق الأوروبية.. غرامة كارثية

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنّ أبل "انتهكت" في سوق مبتكري التطبيقات.وأضافت "تتمتع أبل بموقع هيمنة مطلقة في هذه السوق من خلال متجر تطبيقاتها".وأشارت إلى أنّ أبل فرضت أيضا شروطا تقييدية جدا في ما يتعلق بحماية خصوصية المستخدمين في سياق المنافسة.وخلصت الهيئة إلى أنّ هذه الشروط التي فرضتها آبل "من جانب واحد، وتضر بمصالح شركائها التجاريين، وهي غير متناسبة مع هدف حماية الخصوصية".من جانب آخر، عبّرت أبل في بيان، عن "معارضتها الشديدة لقرار هيئة المنافسة الإيطالية"، وأعلنت عزمها استئناف القرار.وتؤكد الشركة أن قواعد حماية الخصوصية "تُطبق بالتساوي على مختلف المطورين، بما في ذلك آبل، وقد اعتمدها زبائننا، ونالت استحسان المدافعين عن الخصوصية وهيئات حماية البيانات في كل أنحاء العالم".