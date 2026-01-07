تحذير عاجل لمستخدمي Gmail.. ميزة خفية قد تفضح رسائل المستخدمين

وأوضح مهندس تصميم الإلكترونيات ، ديف ، أن حسابات جميع مستخدمي Gmail جرى اختيارها تلقائيا للسماح لـ غوغل بفحص الرسائل والمرفقات بهدف تدريب نماذج التابعة لها، مثل Gemini، دون الحصول على موافقة صريحة ومباشرة من المستخدمين.وأشار إلى أن تفعيل هذه الميزة تم بشكل خفي في أكتوبر 2025، ما يعني أن الرسائل الشخصية ورسائل العمل قد تُقرأ وتُستخدم دون علم أصحابها، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات.وأدى ذلك بالفعل إلى رفع دعوى قضائية جماعية ضد غوغل، تتهم الشركة بتفعيل إعداد مخفي في Gmail يسمح باستغلال سجل رسائل المستخدمين سرا لأغراض تتعلق بالذكاء الاصطناعي.وقال جونز، في منشور عبر منصة "إكس"، إن على المستخدمين إيقاف تشغيل "الميزات الذكية" يدويا من خلال إعدادات الحساب، مؤكدا أن عملية التعطيل تتطلب تعديل خيارين مختلفين.وبالنسبة لمستخدمي Gmail عبر أجهزة الكمبيوتر، يتوجب الدخول إلى "عرض جميع الإعدادات" ثم تعطيل خيار "تشغيل الميزات الذكية في Gmail وChat وMeet" ضمن قسم "الميزات الذكية"، قبل الانتقال إلى "إدارة إعدادات الميزات الذكية في مساحة العمل" وإلغاء الأذونات هناك.غير أن "ديلي ميل" كشفت أن تعطيل مشاركة البيانات يؤدي إلى تعطيل تصنيف الرسائل تلقائيا، وإزالة تبويبات "العروض الترويجية" و"التواصل الاجتماعي" و"التحديثات"، ما يحوّل الوارد إلى قائمة غير منظمة من الرسائل.وأشارت الصحيفة إلى أن إعادة تنظيم البريد الإلكتروني لا تتم إلا من خلال إعادة تفعيل الميزات الذكية والسماح لذكاء غوغل الاصطناعي بالوصول إلى البيانات، الأمر الذي أثار استياء عدد من المستخدمين.ويمكن لمستخدمي Gmail عبر الهواتف الذكية تعطيل "الميزات الذكية" من خلال الدخول إلى "الإعدادات" ثم "خصوصية البيانات"، وإيقاف خيار "الميزات الذكية والتخصيص"، إضافة إلى تعطيل إعدادات "Google Workspace".ويؤدي تعطيل هذه الميزات إلى فقدان بعض الوظائف، مثل الإكمال التلقائي والتدقيق الإملائي وإضافة المواعيد إلى التقويم، مع إمكانية إعادة تفعيلها في أي وقت.وعبّر أحد مستخدمي Gmail عن غضبه عبر منصة "إكس" قائلا: "يعطّل هذا القرار تصنيفات البريد الوارد بالكامل. لماذا تجعل غوغل الأمور أكثر تعقيدا؟".ولا يقتصر تأثير هذه السياسة على مستخدمي أجهزة الكمبيوتر، بل يشمل مستخدمي تطبيق Gmail على هواتف "أندرويد" وiOS، إذ تتأثر جميع الحسابات طالما كان المستخدم مسجل الدخول.ويتمثل الخطر الأكبر في تهديد خصوصية المستخدمين، إذ قد تتضمن رسائل البريد الإلكتروني بيانات مالية وسجلات صحية ومعلومات شخصية حساسة، ما يثير مخاوف من إساءة استخدامها أو تعرّضها للاختراق.وتؤكد غوغل، وفق سياسة الخصوصية الخاصة بها، أنها تستخدم البيانات "لتحسين الخدمات وتطوير منتجات وتقنيات جديدة تفيد المستخدمين"، مشددة على أنها لا تستخدم محتوى Gmail مباشرة لتدريب نظام Gemini.إلا أن منتقدين يرون أن خيار الموافقة ذاته يثير تساؤلات حول مستوى حماية البيانات، خاصة في ظل تعقيد إعدادات الخصوصية.