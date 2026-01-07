تحذير عاجل لمستخدمي Gmail.. ميزة خفية قد تفضح رسائل المستخدمين

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حلب.. هدوء حذر بعد توقف الاشتباكات في حيين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تحذير عاجل لمستخدمي Gmail.. ميزة خفية قد تفضح رسائل المستخدمين

تكنولوجيا

2026-01-07 | 11:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذير عاجل لمستخدمي Gmail.. ميزة خفية قد تفضح رسائل المستخدمين
68 شوهد

حذرت تقارير تقنية مستخدمي غوغل من تفعيل ميزة خفية في حسابات Gmail تتيح للشركة الوصول إلى محتوى الرسائل الإلكترونية وفحصها ضمن سياسات تتعلق بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح مهندس تصميم الإلكترونيات الأسترالي، ديف جونز، أن حسابات جميع مستخدمي Gmail جرى اختيارها تلقائيا للسماح لـ غوغل بفحص الرسائل والمرفقات بهدف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مثل Gemini، دون الحصول على موافقة صريحة ومباشرة من المستخدمين.
وأشار إلى أن تفعيل هذه الميزة تم بشكل خفي في أكتوبر 2025، ما يعني أن الرسائل الشخصية ورسائل العمل قد تُقرأ وتُستخدم دون علم أصحابها، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات.
وأدى ذلك بالفعل إلى رفع دعوى قضائية جماعية ضد غوغل، تتهم الشركة بتفعيل إعداد مخفي في Gmail يسمح باستغلال سجل رسائل المستخدمين سرا لأغراض تتعلق بالذكاء الاصطناعي.
وقال جونز، في منشور عبر منصة "إكس"، إن على المستخدمين إيقاف تشغيل "الميزات الذكية" يدويا من خلال إعدادات الحساب، مؤكدا أن عملية التعطيل تتطلب تعديل خيارين مختلفين.
وبالنسبة لمستخدمي Gmail عبر أجهزة الكمبيوتر، يتوجب الدخول إلى "عرض جميع الإعدادات" ثم تعطيل خيار "تشغيل الميزات الذكية في Gmail وChat وMeet" ضمن قسم "الميزات الذكية"، قبل الانتقال إلى "إدارة إعدادات الميزات الذكية في مساحة العمل" وإلغاء الأذونات هناك.
غير أن "ديلي ميل" كشفت أن تعطيل مشاركة البيانات يؤدي إلى تعطيل تصنيف الرسائل تلقائيا، وإزالة تبويبات "العروض الترويجية" و"التواصل الاجتماعي" و"التحديثات"، ما يحوّل صندوق الوارد إلى قائمة غير منظمة من الرسائل.
وأشارت الصحيفة إلى أن إعادة تنظيم البريد الإلكتروني لا تتم إلا من خلال إعادة تفعيل الميزات الذكية والسماح لذكاء غوغل الاصطناعي بالوصول إلى البيانات، الأمر الذي أثار استياء عدد من المستخدمين.
ويمكن لمستخدمي Gmail عبر الهواتف الذكية تعطيل "الميزات الذكية" من خلال الدخول إلى "الإعدادات" ثم "خصوصية البيانات"، وإيقاف خيار "الميزات الذكية والتخصيص"، إضافة إلى تعطيل إعدادات "Google Workspace".
ويؤدي تعطيل هذه الميزات إلى فقدان بعض الوظائف، مثل الإكمال التلقائي والتدقيق الإملائي وإضافة المواعيد إلى التقويم، مع إمكانية إعادة تفعيلها في أي وقت.
وعبّر أحد مستخدمي Gmail عن غضبه عبر منصة "إكس" قائلا: "يعطّل هذا القرار تصنيفات البريد الوارد بالكامل. لماذا تجعل غوغل الأمور أكثر تعقيدا؟".
ولا يقتصر تأثير هذه السياسة على مستخدمي أجهزة الكمبيوتر، بل يشمل مستخدمي تطبيق Gmail على هواتف "أندرويد" وiOS، إذ تتأثر جميع الحسابات طالما كان المستخدم مسجل الدخول.
ويتمثل الخطر الأكبر في تهديد خصوصية المستخدمين، إذ قد تتضمن رسائل البريد الإلكتروني بيانات مالية وسجلات صحية ومعلومات شخصية حساسة، ما يثير مخاوف من إساءة استخدامها أو تعرّضها للاختراق.
وتؤكد غوغل، وفق سياسة الخصوصية الخاصة بها، أنها تستخدم البيانات "لتحسين الخدمات وتطوير منتجات وتقنيات جديدة تفيد المستخدمين"، مشددة على أنها لا تستخدم محتوى Gmail مباشرة لتدريب نظام Gemini.
إلا أن منتقدين يرون أن خيار الموافقة ذاته يثير تساؤلات حول مستوى حماية البيانات، خاصة في ظل تعقيد إعدادات الخصوصية.
>> تابع قناة السومرية على منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
Play
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
Play
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
من الأخير
Play
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
Play
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
Play
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
Play
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
Play
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
Play
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
Play
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
Play
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
من الأخير
Play
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
Play
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
Play
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
Play
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
Play
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
Play
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02

اخترنا لك
مزودة بالأشعة تحت الحمراء.. أبل تستعد لإطلاق سماعة إيربودز متطورة
09:00 | 2026-01-03
عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة
03:10 | 2026-01-02
تصاعد الابتزاز الإلكتروني يهدد الأمن المجتمعي.. إليك طرق المواجهة
07:13 | 2026-01-01
نموذج أودي E SUVمشروع ضخم او أزمة هوية
01:41 | 2025-12-31
2025... عام انكشاف الوهم الكبير في صناعة السيارات
03:11 | 2025-12-30
عالم جديد تتم تصفيته ... هل كان على ابواب تأمين طاقة غير محدودة للبشرية؟
05:55 | 2025-12-29

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.