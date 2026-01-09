الصفحة الرئيسية
واتساب.. ميزات جديدة للمحادثات الجماعية
تكنولوجيا
2026-01-09 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
62 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
أعلنت شركة
واتساب
عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة المخصصة للمحادثات الجماعية، تشمل علامات الأعضاء والملصقات النصية، إضافة إلى تذكيرات الأحداث.
وتتيح ميزة "علامات الأعضاء" للمستخدم اختيار اسم تعريفي يمنح بقية أعضاء المجموعة معلومات إضافية عن هويته ودوره، بحيث يمكن تخصيص مسمى مختلف لكل مجموعة، مثل "والد آنا" في مجموعة مدرسية، أو "حارس المرمى" في مجموعة رياضية.
أما بالنسبة للملصقات النصية، فقد بات بإمكان المستخدم تحويل أي كلمة إلى ملصق عبر كتابة النص في خانة البحث عن الملصقات، مع إمكانية إضافة هذه الملصقات الجديدة مباشرة إلى حزم الملصقات الخاصة بالمستخدم دون الحاجة لإرسالها في المحادثة أولاً.
وفي سياق التنظيم، توفر ميزة تذكيرات الأحداث القدرة على تعيين تذكيرات مخصصة للمدعوين عند إنشاء أي حدث وإرساله داخل الدردشة الجماعية لضمان المتابعة.
وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود تطبيق
واتساب
لتطوير المحادثات الجماعية، والتي شملت مؤخراً رفع سعة مشاركة الملفات الكبيرة التي تصل إلى 2 غيغابايت، ودعم الوسائط عالية الدقة، ومشاركة الشاشة، فضلاً عن تحسين المحادثات الصوتية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
واتساب
ميزة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
