"الاقتران الوهمي".. حينما يصبح المتسلل شريكًا صامتًا في حسابك على واتساب

تكنولوجيا

2026-01-13 | 05:01
&quot;الاقتران الوهمي&quot;.. حينما يصبح المتسلل شريكًا صامتًا في حسابك على واتساب
2,827 شوهد

في الوقت الذي يسعى فيه مستخدمو تطبيقات المراسلة لتعزيز خصوصيتهم، يبتكر قراصنة الإنترنت أساليب تتجاوز الدفاعات التقنية التقليدية لتستهدف "الثقة البشرية". آخر هذه الصيحات ما بات يُعرف بـ "الاقتران الوهمي" (Ghost Pairing)، وهو فخ أمني حذر منه خبراء السيبرانية مؤخرًا، كونه يتيح للمخترقين التسلل إلى عمق البيانات الحساسة دون أن يتركوا أثرًا يوحي بوجود اختراق.

تبدأ القصة عادةً برسالة تبدو في ظاهرها بريئة أو رسمية؛ فقد تصلك من "فريق دعم واتساب" المزيّف تحذرك من خطر أمني، أو حتى من جهة اتصال مقربة تدعي إرسال رمز تحقق إليك عن طريق الخطأ وتطلب استعادته. وما إن يستجيب المستخدم لهذا الطلب ويشارك الرمز، حتى يمنح المخترق "المفتاح الذهبي" لربط الحساب بجهاز خارجي، ليتحول الأخير إلى "شبح" يراقب كل شاردة وواردة في المحادثات.

إنّ مكمن الخطورة الحقيقي في هذا النوع من الاحتيال هو "الصمت الأمني"، فعلى خلاف عمليات الاختراق التي تؤدي إلى خروج المستخدم من حسابه فورصا، يعتمد "الاقتران الوهمي" على بقاء الحساب نشطاً على هاتف الضحية. هذا الوضع يسمح للمتسلل بالبقاء لفترات طويلة يقرأ الرسائل، ويطلع على الصور، بل وقد يتجرأ على إرسال رسائل باسم الضحية لخداع الآخرين، مستفيدًا من حالة الطمأنينة الزائفة التي يعيشها صاحب الحساب.

وأمام هذا التهديد، يشدد خبراء الأمن الرقمي على ضرورة التمسك بقاعدة ذهبية: "رموز التحقق هي أسرار شخصية لا تُشارك مع أحد تحت أي ظرف". فشركة واتساب لا تطلب أبدًا من مستخدميها إعادة إرسال رموز الأمان عبر المحادثات. وبناءً عليه، تصبح مراجعة قائمة "الأجهزة المرتبطة" في إعدادات التطبيق ضرورة دورية لا غنى عنها؛ فمن خلالها يمكن اكتشاف أي متسلل مجهول وإنهاء جلسته فورا بضغطة زر واحدة.

هذه التحذيرات لم تمر مرور الكرام، فقد أشعلت موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن قلقهم من سهولة الوقوع في هذا الفخ الرقمي. وأجمع المعلقون على أهمية نشر الوعي التقني داخل الأسر، وتحديدًا بين كبار السن الذين قد تخدعهم تلك الرسائل الاستعطافية، مؤكدين أن الوقاية اليوم تبدأ بمعلومة صحيحة وحذر دائم من أي طلب غير متوقع لبيانات الدخول.
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
Play
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
Play
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
Play
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Play
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Live Talk
Play
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
Play
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Play
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
Play
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Play
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
Play
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
Play
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
Play
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Play
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الكهرباء تدخل السوق العراقي: صعود السيارات الهجينة وبدايات المركبات الكهربائية
03:38 | 2026-01-11
طفرة تقنية.. المفاتيح الرقمية ستحل مكان كلمات المرور
03:26 | 2026-01-09
واتساب.. ميزات جديدة للمحادثات الجماعية
03:00 | 2026-01-09
تحذير عاجل لمستخدمي Gmail.. ميزة خفية قد تفضح رسائل المستخدمين
11:39 | 2026-01-07
مزودة بالأشعة تحت الحمراء.. أبل تستعد لإطلاق سماعة إيربودز متطورة
09:00 | 2026-01-03
عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة
03:10 | 2026-01-02

