عطل عالمي في "إكس".. الخدمة ستعود تدريجياً
تكنولوجيا
2026-01-13 | 12:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
134 شوهد
أفاد موقع داون ديتيكتور دوت كوم بانحسار العطل الذي ضرب خدمة منصة إكس، الثلاثاء، وذلك بعد إبلاغ آلاف المستخدمين حول العالم عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي.
وذكر داون ديتيكتور، المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، أن العطل بدأ قرابة الساعة التاسعة صباحا بتوقيت
شرق الولايات المتحدة
، وبلغ ذروته مع تلقي أكثر من 28300 بلاغ من مستخدمين داخل
الولايات المتحدة
أفادوا بوجود مشكلات في المنصة المملوكة للملياردير
إيلون ماسك
، قبل أن يتراجع عدد البلاغات لاحقًا إلى نحو 700 بلاغ.
أضاف الموقع أن عدد البلاغات في
بريطانيا
انخفض إلى نحو 130 بلاغا بعد أن كان قد تجاوز 8 آلاف بلاغ في ذروة العطل، فيما شهدت كندا تراجعا ملحوظا في عدد المشكلات المبلغ عنها، بعدما تجاوزت 3200 بلاغ في وقت سابق من اليوم.
وفقا لوكالة رويترز، أوضح الموقع أنه يتتبع الأعطال من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر مختلفة.
وفي المقابل، لم ترد الشركة المالكة لمنصة إكس حتى الآن على طلب من وكالة رويترز للتعليق أو توضيح أسباب العطل.
وأشار التقرير إلى أن العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين قد يختلف عن الأرقام المعروضة على موقع داون ديتيكتور، نظرا لاعتماد الموقع على البلاغات التي يرسلها المستخدمون طوعًا.
ويأتي هذا العطل في ظل سوابق مماثلة، إذ تسبب انقطاع في خدمة كلاود فلير، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في منع الوصول إلى منصة إكس لفترة وجيزة، بعد خلل في إعدادات الأمان أدى إلى تعطّل نظام حركة البيانات الخاص بها.
وبعد أيام قليلة فقط، أدى انقطاع آخر إلى خروج المنصة عن الخدمة لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.
