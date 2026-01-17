iOS 26 يغير شاشة آيفون

– تكنولوجيا

أدخلت شركة أبل تغييرات تقنية جديدة على ميزة "الشاشة قيد التشغيل دائمًا" (Always-On Display) مع إطلاق نظام التشغيل iOS 26.

وهذا هو التحديث الذي طرأ على الميزة لأول مرة بشكل ملموس منذ ظهورها في هاتف آيفون 14 برو، حيث ركزت التعديلات على آلية العرض البصري وتفاعل النظام مع خلفية القفل.

وفي ما يخص أوضاع الشاشة الجديدة، يقوم نظام التشغيل iOS 26 بتشويش خلفية شاشة القفل افتراضياً بدلاً من مجرد تعتيمها كما كان متبعاً في السابق.

ويهدف هذا التعديل إلى جعل الساعة والويدجت أكثر وضوحاً، إلا أنه في المقابل قد يُفقد ميزة عرض الصور جدواها للمستخدمين الذين يفضلون رؤية صورهم بوضوح.

وبالمقارنة مع الأنظمة السابقة، كانت الميزة في نظام iOS 18، تكتفي بإبقاء نسخة باهتة من شاشة القفل مرئية للوصول السريع إلى العناصر الأساسية مثل الساعة والتاريخ والإشعارات.

وتنطفئ الشاشة تماماً عند وضع الجهاز مقلوباً، أو عند تغطيته، أو عند استخدام CarPlay، أو ميزة "الكاميرا المستمرة"، إضافة إلى حالات توفير الطاقة وميزة "التركيز أثناء النوم".

أما التغيير الجوهري في نظام iOS 26، فيتمثل في التشويش التلقائي للخلفيات عند خفض السطوع. ورغم أن هذا التأثير قد يُحسّن من وضوح الصورة، فإنه يُغيّر مظهر شاشة القفل.

ولمعالجة هذا التباين في التفضيلات، أضافت أبل خياراً يتيح للمستخدمين التحكم الكامل، حيث يمكن التوجه إلى الإعدادات، ثم الشاشة والسطوع، وصولاً إلى خيار الشاشة قيد التشغيل دائماً، لتعطيل الخلفيات الضبابية لتظهر شاشة القفل بوضوح تام كما كانت من قبل.