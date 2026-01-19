ماسك يسعى للحصول على 110 مليارات دولار من "أوبن أيه آي"

واستشهد محامو ماسك في مستندات قدموها للمحكمة بكاليفورنيا، أمس الجمعة، بتقييم لخبير في النزاع القانوني، المستمر منذ عام 2024.ويزعم ماسك أنه حُرِمَ بشكل غير قانوني من قيمة استثماراته، وترفض "أوبن أيه آي" هذه الادعاءات.وفي بيان نُشر على شبكة الإنترنت، اتهمت "أوبن أيه آي" ماسك بـ "تشويه سجلات مكتوبة بشكل فاضح".ووفقا للخبير الذي استشاره الفريق القانوني لماسك، ساهم الملياردير المولود في بمبلغ 38 مليون دولار في التمويل المبكر لـ "أوبن أيه آي"، بالإضافة إلى اتصالات صناعية رئيسية وخبرة تقنية.واستنادًا إلى تلك المساهمات، يذكر الخبير أن ماسك يستحق حصة من القيمة الحالية لـ"أوبن أيه آي"، والتي تقدر بين 65.5 مليار دولار و109 مليارات و430 مليون دولار.وتظهر وثائق المحكمة أن ماسك يسعى للحصول على ما بين 13.3 مليار دولار و 25.06 مليار دولار من شركة ، الشريك والمستثمر الأكبر لـ "أوبن أيه آي".وفي دعواه القضائية، يدعي ماسك أن " أوبن آي"، التي شارك في تأسيسها عام 2015، تخلت عن مهمتها الأصلية كمنظمة غير ربحية مكرسة لضمان استفادة البشرية من أبحاث ، ويقول إن الشركة تخدم الآن بشكل أساسي مصالح مايكروسوفت.