آسياسيل ونيوزسوشال تطلقان أول منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي في الجامعات العراقية بإشراف حكومي مباشر

تكنولوجيا

2026-01-20 | 04:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
آسياسيل ونيوزسوشال تطلقان أول منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي في الجامعات العراقية بإشراف حكومي مباشر
99 شوهد

أعلنت شركة آسياسيل للاتصالات وتعاونية نيوزسوشال اليوم عن إطلاق شراكة استراتيجية طويلة المدى بإشراف الحكومة العراقية تهدف إلى بناء منظومة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي في العراق تحت اسم "منارة"، تبدأ بمشروع «أنظمة المعرفة الذكية والذكاء الاصطناعي في الجامعات العراقية»، الذي يحظي بمتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء وبإشراف مباشر من مكتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون العلمية والأكاديمية والذكاء الاصطناعي.

ومن منطلق ان الجامعات هي «الأدوات الأساسية للتنمية الاقتصادية»، تعمل آسياسيل ونيوزسوشال على وضع الجامعات العراقية في قلب مشروع وطني للذكاء الاصطناعي، يربط بين بناء اقتصاد معرفة متقدم وترسيخ السيادة الرقمية للعراق، والمساهمة في تشكيل صناعة ذكاء اصطناعي عربية فاعلة عالمياً.

ويشرف على المشروع كل من المجلس الاستشاري الأعلى ووزارة التعليم العالي وشركة آسياسيل وتعاونية نيوزسوشيال. بهذا الهيكل، يجمع المشروع بين القرار الحكومي على أعلى مستوى، والخبرة الأكاديمية، والقدرة التقنية التعاونية، والبنية التحتية الوطنية للاتصالات والبيانات.

يهدف المشروع إلى إدخال منظومة CAIR (أنظمة المعرفة والموارد الدائرية بالذكاء الاصطناعي) في الجامعات العراقية، وربطها تدريجياً حتى تصل إلى شبكة وطنية تضم ما يصل إلى ماْئة جامعة ومركز بحثي. وتقوم المنظومة على:

استضافة وطنية كاملة داخل مراكز البيانات الذكية التابعة لآسياسيل، بما يضمن السيادة الرقمية وعدم خروج البيانات الأكاديمية خارج العراق.
• استخدام منصات حوسبة وذكاء اصطناعي متقدمة تدعم العربية والكوردية والإنجليزية، وقابلة للتوسع لبناء نماذج لغوية وطنية في المستقبل.
• منظومة CAIR للتعاون بين الإنسان والآلة، التي تجعل الذكاء الاصطناعي عضواً فاعلاً في الحلقة البحثية والتعليمية، لا بديلاً عن الإنسان.
• منظومة DAIR للرقمنة المتقدمة، القادرة على إدخال مئات الوثائق دفعة واحدة وتحويلها إلى محتوى قابل للبحث والتحليل، بما يمكّن مشاريع وطنية كبرى مثل «ذاكرة العراق الوطنية» والذاكرة الأكاديمية الوطنية.

لا يقتصر المشروع على تطوير بنية جامعية فحسب، بل يضع الأساس لبناء صناعة ذكاء اصطناعي عراقية، من خلال:

• تمكين الباحثين والطلاب والشركات الناشئة من الوصول إلى محتوى علمي معمق بلغاتهم.
• بناء جيل جديد من المهندسين والباحثين في الذكاء الاصطناعي ضمن الجامعات العراقية.
• تطوير خدمات ذكاء اصطناعي قابلة للتصدير إلى بلدان أخرى في المنطقة والجنوب العالمي.
• ربط مشروع «ذاكرة العراق الوطنية» بالبيئة الجامعية، ما يجعل التاريخ الحديث مصدراً لبناء نماذج لغوية عربية متجذّرة في الثقافة المحلية.
وبذلك يتحول العراق من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج للمعرفة ولحلول الذكاء الاصطناعي، وشريك عالمي في اقتصاد المعرفة بمنظور الجنوب العالمي.

ويعد هذا المشروع تحولاً نوعياً في دور الجامعات العراقية، من مؤسسات تعليمية تقليدية إلى محركات أساسية للاقتصاد الرقمي، ومراكز لإنتاج المعرفة والذكاء الاصطناعي، وربط البحث العلمي مباشرة باحتياجات الدولة والمجتمع

هذا وقد صرح السيد فاروق مصطفى رسول، رئيس ومؤسس شركة آسياسيل للاتصالات:

"لم يعد دور شركات الاتصالات يقتصر على توفير البنية التحتية للاتصال، بل أصبح بناء البنية التحتية للمعرفة والذكاء الاصطناعي جزءاً من مسؤوليتنا الوطنية. نريد لمراكز البيانات الذكية التابعة لآسياسيل أن تكون منصة لإطلاق مستقبل جديد للشباب العراقي، وليس مجرد بنية تشغيلية تقليدية."

كما قال الدكتور علي الأعسم، مؤسس ومدير تعاونية نيوزسوشال:

"طورت نيوزسوشال منظومتي CAIR وDAIR "لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والآلة على أساس التعاون وخدمة المجتمع. الشراكة مع آسياسيل والحكومة العراقية تتيح لنا تطبيق هذا النموذج على مستوى وطني، وربطه بمشاريع استراتيجية مثل ذاكرة العراق الوطنية وبناء نماذج لغوية عربية وكوردية متجذرة في المعرفة العراقية."

كما أكد الأستاذ الدكتور حيدر عبد ضهد وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون العلمية:

"نعمل بوتيرة واضحة على دمج إمكانيات القطاعين الحكومي والخاص لتنمية الاقتصاد الرقمي والمعرفي في العراق وبما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية في التحول الرقمي وجعل العراق بيئة رقمية آمنة ومستدامة، ويأتي هذا المشروع أيضًا كامتداد استراتيجي لجهود الحفاظ على التاريخ والمعرفة الوطنية عبر التوثيق الرقمي المنهجي للثقافة والإنتاج العلمي العراقي داخل الجامعات".

كما أشار الأستاذ الدكتور ضياء الجميلي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون العلمية والأكاديمية والذكاء الاصطناعي:

"لا تقوم استراتيجية العراق في الذكاء الاصطناعي على استيراد حلول جاهزة، بل على بناء قدرات وطنية وربط المعرفة الأكاديمية بالاقتصاد الحقيقي. يمثل هذا المشروع خطوة عملية كبيرة في هذا الاتجاه، كما يُعد استكمالًا طبيعيًا لمشروع الحفاظ التاريخي والمعرفي والتوثيق الرقمي للتاريخ والثقافة والمعرفة العراقية، وربط الذاكرة الوطنية بالمنظومة الجامعية والبحثية الحديثة."

تضع آسياسيل وتعاونية نيوزسوشال الأساس لشراكة استراتيجية طويلة المدى، تجعل من الجامعات العراقية محوراً لبناء اقتصاد معرفة متقدم، وتفتح الباب أمام العراق ليكون لاعباً مؤثراً في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة والعالم، ومنارة للتعاون بين دول الجنوب العالمي في هذا المجال الحيوي.

عن آسياسيل:
آسياسيل "تجمعنا سوه" هي المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في العراق، حيث قاعدة مشتركيها قرابة الـ 20 مليون مشترك وقد تم الاعتراف بشركة آسياسيل كأول شركة اتصالات محمولة تعمل في العراق وأول من يحقق تغطية محلية كاملة. تقدم آسياسيل خدمات "4G+" عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية وتغطي شبكة آسياسيل أكثر من 99.06٪ من سكان العراق، مما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر إتساعًا وتغطيةً بين المشغلين الآخرين للهاتف المحمول في العراق. منذ يناير 2015، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمة إنترنت يقدم أعلى جودة شبكة في العراق.

آسياسيل للإتصالات، قسم العلاقات العامة: public.relations@asiacell.com
تعرف على المزيد: www.asiacell.com

عن تعاونية نيوزسوشيال:
تعاونية NewsSocial هي تعاونية تطوير تقني مسجّلة في المملكة المتحدة، تعمل على تصميم وتطوير منصّات قائمة على الذكاء الاصطناعي لدعم الذاكرة الجماعية ومشاركة المعرفة والتعاون المؤسسي. وقد تم تطوير أنظمة CAIR وDAIR لتلبية احتياجات المؤسسات والمجتمعات التي تتطلب حلول ذكاء اصطناعي موثوقة، وأطر حوكمة متقدمة، وإدارة مستدامة وطويلة الأمد للبيانات.
(info@newssocial.co.uk)
>> تابع قناة السومرية على منصةX

محليات

تكنولوجيا

آسياسيل

السومرية

