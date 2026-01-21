الصفحة الرئيسية
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات الاعتداءات الأخيرة
المزيد
تغييرات غير مسبوقة.. تصاميم آيفون 18 برو
تكنولوجيا
2026-01-21 | 11:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
224 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
رغم الجدل القانوني الذي يلاحقه منذ العام الماضي، عاد المسرّب التقني الشهير جون بروسر، مؤسس قناة Front Page Tech، ليشعل ساحة التسريبات مجددًا، كاشفًا تصاميم مسرّبة لهاتف آيفون 18 برو، إلى جانب معلومات وصفها بالمثيرة حول الجيل القادم من هواتف "أبل".
وكانت "أبل" قد رفعت دعوى قضائية ضد بروسر في 2025، متهمةً إياه بالتورط في الاطلاع على هاتف آيفون تجريبي مملوك لأحد موظفي الشركة، بعد عرض نظام iOS 26 خلال مكالمة
facetime
، وهو ما استُخدم لاحقًا لإنتاج تصاميم مسرّبة.
إطلاق غير تقليدي وتغيير في خريطة الأسعار
وبحسب بروسر، لن تطلق "أبل" النسخة العادية من آيفون 18 هذا العام، على أن تصل في مطلع 2027، بينما سيقتصر إطلاق 2026 على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو
ماكس
إضافة إلى هاتف آيفون فولد القابل للطي.
وهذا القرار، إن صح، يعني أن آيفون 18 برو ماكس سيكون الخيار الأقل سعرًا بين هواتف "أبل" الجديدة لهذا العام، في سيناريو غير مسبوق.
واجهة أمامية مختلفة كليًا
أبرز التغييرات المتوقعة تطال الشاشة، مع انتقال Face ID أسفل الشاشة، وظهور عدسة الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليسرى.
ورغم ذلك، يشير بروسر إلى أن Dynamic Island لن تختفي، بل ستصبح
أصغر
حجمًا وتنتقل إلى موضع جديد، مع الاحتفاظ بنفس وظائفها المعروفة.
ألوان جديدة
وتخطط "أبل"، وفق التسريبات، لطرح ثلاثة ألوان جديدة لسلسلة آيفون 18 برو:
- خمري (Burgundy).
- بني.
- بنفسجي.
قفزة كبيرة في التصوير الليلي
أما على مستوى الكاميرا، فيُتوقع أن تحصل العدسة الرئيسية على فتحة عدسة متغيرة، وهي ميزة تسمح بدخول كميات مختلفة من الضوء، ما يحسّن التصوير في الإضاءة المنخفضة ويمنح تأثير عزل طبيعي للخلفية.
لكن بروسر حذّر من احتمال حصر هذه الميزة في نسخة آيفون 18 برو ماكس فقط، مشيرًا إلى أن "شائعات مشابهة طُرحت سابقًا حول آيفون 17 برو ولم تتحقق".
تغيير وظيفي في زر الكاميرا
زر التحكم بالكاميرا سيشهد تعديلًا جديدًا، حيث سيعتمد في سلسلة آيفون 18 برو على الضغط فقط دون اللمس، ما قد يقلل تكاليف التصنيع ويجعل الهاتف أسهل في الصيانة.
أقوى عتاد في تاريخ آيفون
تحت الغطاء، سيعمل الهاتف بمعالج A20 Pro، ليكون أول آيفون يستخدم شريحة 2 نانومتر، إلى جانب الجيل الثاني من مودم Apple C2 المطوّر داخليًا.
الميزة الأبرز: 5G عبر الأقمار الصناعية
لكن التغيير الأكبر، بحسب بروسر، هو دعم الجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية.
وسيسمح ذلك لمستخدمي آيفون 18 برو وبرو ماكس بالاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية دون الحاجة لتوجيه الهاتف نحو السماء، بل حتى أثناء وجوده في الجيب أو داخل السيارة، في خطوة قد تعيد تعريف مفهوم الاتصال خارج نطاق الشبكات التقليدية.
ومع تبقي نحو
ثمانية
أشهر على حدث "أبل" المنتظر في 2026، يبدو أن سيل التسريبات لن يتوقف، في ظل سباق محموم يسبق واحدًا من أكثر أجيال آيفون طموحًا حتى الآن.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
"إنفينيتي" تبدأ خطوة "عالمية" غير مسبوقة في السوق العراقية
02:22 | 2025-12-30
بطولة رياضية غير مسبوقة في الولايات المتحدة
05:39 | 2025-12-19
مؤشرات أمنية غير مسبوقة: انخفاض الجرائم الجنائية بنسبة 14% وارتفاع معدل اكتشافها إلى 80%
03:33 | 2025-12-17
قابل للطي ونقلة نوعية.. تسريبات عن آيفون 18 برو في 2026
11:16 | 2025-12-25
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
محليات
53.46%
10:05 | 2026-01-20
هل خرجت "ام اللول" من السجن؟
10:05 | 2026-01-20
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
16.33%
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:50 | 2026-01-21
بغداد تتحرك لإيقاف "نزوح المحافظات" اليها
محليات
15.88%
01:34 | 2026-01-20
بغداد تتحرك لإيقاف "نزوح المحافظات" اليها
01:34 | 2026-01-20
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
محليات
14.33%
01:03 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
01:03 | 2026-01-21
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-21
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-21
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-21
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-21
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
من الأخير
سيوف صفّين تلمع على خطوط التماس - من الأخير م٢ - حلقة ١١٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
آسياسيل ونيوزسوشال تطلقان أول منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي في الجامعات العراقية بإشراف حكومي مباشر
04:55 | 2026-01-20
غوغل كروم يختبر شريط الذكاء الاصطناعي الجديد.. دون قيود
12:46 | 2026-01-19
ماسك يسعى للحصول على 110 مليارات دولار من "أوبن أيه آي"
12:10 | 2026-01-19
أبل تكشف أسرار iPhone 17e الجديد وسعره
11:19 | 2026-01-19
مرآة الذكاء الاصطناعي: حين يخبرك ChatGPT كيف يراك!
08:34 | 2026-01-19
"يوتيوب" ينتصر للآباء: ميزة جديدة تضع حدًّا نهائيًا لضياع وقت أطفالكم
06:33 | 2026-01-19
