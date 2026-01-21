تغييرات غير مسبوقة.. تصاميم آيفون 18 برو

– منوعات

رغم الجدل القانوني الذي يلاحقه منذ العام الماضي، عاد المسرّب التقني الشهير جون بروسر، مؤسس قناة Front Page Tech، ليشعل ساحة التسريبات مجددًا، كاشفًا تصاميم مسرّبة لهاتف آيفون 18 برو، إلى جانب معلومات وصفها بالمثيرة حول الجيل القادم من هواتف "أبل".



إطلاق غير تقليدي وتغيير في خريطة الأسعار

وبحسب بروسر، لن تطلق "أبل" النسخة العادية من آيفون 18 هذا العام، على أن تصل في مطلع 2027، بينما سيقتصر إطلاق 2026 على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو إضافة إلى هاتف آيفون فولد القابل للطي.

وهذا القرار، إن صح، يعني أن آيفون 18 برو ماكس سيكون الخيار الأقل سعرًا بين هواتف "أبل" الجديدة لهذا العام، في سيناريو غير مسبوق.

واجهة أمامية مختلفة كليًا

أبرز التغييرات المتوقعة تطال الشاشة، مع انتقال Face ID أسفل الشاشة، وظهور عدسة الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليسرى.

ورغم ذلك، يشير بروسر إلى أن Dynamic Island لن تختفي، بل ستصبح حجمًا وتنتقل إلى موضع جديد، مع الاحتفاظ بنفس وظائفها المعروفة.

ألوان جديدة

وتخطط "أبل"، وفق التسريبات، لطرح ثلاثة ألوان جديدة لسلسلة آيفون 18 برو:

- خمري (Burgundy).

- بني.

قفزة كبيرة في التصوير الليلي

أما على مستوى الكاميرا، فيُتوقع أن تحصل العدسة الرئيسية على فتحة عدسة متغيرة، وهي ميزة تسمح بدخول كميات مختلفة من الضوء، ما يحسّن التصوير في الإضاءة المنخفضة ويمنح تأثير عزل طبيعي للخلفية.

لكن بروسر حذّر من احتمال حصر هذه الميزة في نسخة آيفون 18 برو ماكس فقط، مشيرًا إلى أن "شائعات مشابهة طُرحت سابقًا حول آيفون 17 برو ولم تتحقق".

تغيير وظيفي في زر الكاميرا

زر التحكم بالكاميرا سيشهد تعديلًا جديدًا، حيث سيعتمد في سلسلة آيفون 18 برو على الضغط فقط دون اللمس، ما قد يقلل تكاليف التصنيع ويجعل الهاتف أسهل في الصيانة.

أقوى عتاد في تاريخ آيفون

تحت الغطاء، سيعمل الهاتف بمعالج A20 Pro، ليكون أول آيفون يستخدم شريحة 2 نانومتر، إلى جانب الجيل الثاني من مودم Apple C2 المطوّر داخليًا.

الميزة الأبرز: 5G عبر الأقمار الصناعية

لكن التغيير الأكبر، بحسب بروسر، هو دعم الجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية.

وسيسمح ذلك لمستخدمي آيفون 18 برو وبرو ماكس بالاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية دون الحاجة لتوجيه الهاتف نحو السماء، بل حتى أثناء وجوده في الجيب أو داخل السيارة، في خطوة قد تعيد تعريف مفهوم الاتصال خارج نطاق الشبكات التقليدية.

ومع تبقي نحو أشهر على حدث "أبل" المنتظر في 2026، يبدو أن سيل التسريبات لن يتوقف، في ظل سباق محموم يسبق واحدًا من أكثر أجيال آيفون طموحًا حتى الآن.