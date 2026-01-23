الصفحة الرئيسية
المزيد
خلل يضرب هواتف آيفون
تكنولوجيا
2026-01-23 | 03:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
349 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
تسبّب خلل تقني غريب في هواتف آيفون بتأخر عدد من المستخدمين عن مواعيد أعمالهم، بعدما توقفت منبهات هواتفهم عن إصدار أي صوت، رغم ضبطها مسبقًا على نغمات تنبيه محددة.
وبحسب شكاوى متداولة، يقوم نظام iOS أحيانًا بتغيير صوت المنبه تلقائيًا إلى خيار "None" (بدون صوت)، ما يؤدي إلى انطلاق المنبه في موعده لكن بصمت تام، تاركًا المستخدم غارقًا في النوم دون أي تنبيه.
كيف تتأكد من سلامة منبه آيفون؟
لتفادي هذا الموقف المحرج، يُنصح المستخدمون بفتح تطبيق "Clock" (الساعة) ومراجعة جميع المنبهات المسجّلة، والتأكد من أن خيار "Sound" (الصوت) مضبوط على نغمة فعلية، وليس "None".
وظهور هذا الخيار دون صوت قد يعني أن المنبه سيعمل بصريًا فقط دون أي تنبيه مسموع،
ورغم أن منبه آيفون يُفترض أن يعمل حتى في وضع "الصامت"، فإن هذا الخلل قد يمنعه من أداء وظيفته الأساسية.
ويمكن اختبار المنبه بسهولة عبر ضبطه ليعمل بعد دقيقة أو دقيقتين، والتأكد من صدور الصوت في موعده.
إعدادات قد تخفض صوت المنبه دون أن تنتبه
هناك أيضًا إعدادات أخرى قد تجعل صوت المنبه منخفضًا للغاية. فعبر الدخول إلى: Settings > Sounds & Haptics.
يجب التأكد من رفع شريط مستوى الصوت الخاص بـ"Ringtone and Alerts" إلى أقصى حد.
كما يُفضّل تعطيل خيار "Change with Buttons"، لأن تفعيله يسمح للأزرار الجانبية بتغيير مستوى صوت التنبيهات دون قصد.
تنبيه النوم وميزة Face ID
إذا كنت تستخدم ميزة "Sleep Alarm "، فاعلم أن لها مستوى صوت مستقلًا يمكن التحكم به من داخل إعدادات جدول النوم، ويجب التأكد من ضبطه بشكل مناسب.
كذلك، قد تؤثر ميزة "Attention-Aware Features" المرتبطة بـ Face ID على صوت المنبه. فعند تفعيلها، ينخفض صوت التنبيه تلقائيًا إذا اكتشف الهاتف أن المستخدم ينظر إلى الشاشة.
ويمكن تعطيلها من خلال: Settings > Face ID & Passcode > Attention-Aware Features.
خلل بسيط في الإعدادات قد يكون كافيًا لإفساد صباحك بالكامل.
لذا، مراجعة إعدادات المنبه والصوت في آيفون باتت خطوة ضرورية، خصوصًا لمن يعتمدون عليه كمنبه أساسي لبداية يوم العمل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
