رسميا.. النصر السعودي يعلن التعاقد مع حيدر عبد الكريم
ميتا تتجه لإطلاق اشتراكات مدفوعة على إنستغرام وفيسبوك وواتساب
تكنولوجيا
2026-01-27 | 06:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7 شوهد
السومرية نيوز
ـ تكنولوجيا
عتزم
شركة ميتا
اختبار نماذج اشتراك مدفوعة جديدة عبر تطبيقاتها الرئيسية، بما في ذلك "إنستغرام" و"فيسبوك" و"واتساب"، خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب التقرير، تهدف الاشتراكات الجديدة إلى تعزيز الإنتاجية والإبداع، من خلال إتاحة مزايا إضافية للمشتركين، تشمل أدوات متقدمة وقدرات موسعة للذكاء الاصطناعي، مقارنة بالمستخدمين العاديين.
وستشمل هذه الخطط أيضًا توسيع استخدام مجموعة وكلاء
الذكاء الاصطناعي
العامة التي استحوذت عليها "ميتا" مؤخرًا تحت اسم "مانوس"، وهي شركة مقرها
سنغافورة
ومؤسسة في
الصين
، استحوذت عليها "ميتا" في
ديسمبر
الماضي مقابل نحو ملياري دولار، وفق تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
وتسعى "ميتا"، من خلال هذه الخطوة، إلى تعويض استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، سواء على صعيد استقطاب الكفاءات أو الاستحواذات، والتي بدأت قبل صفقة "مانوس" بوقت طويل.
ورغم أن "ميتا" تطور نماذج لغوية ضخمة ضمن عائلة Llama، فإنها لا تزال مفتوحة المصدر ومتاحة مجانًا، على عكس النماذج المدفوعة التي تقدمها شركات رائدة في المجال مثل "OpenAI" و"غوغل" و"أنثروبيك"، ما يجعل الاشتراكات الجديدة تحولًا ملحوظًا في استراتيجية الشركة.
ومن بين المزايا المحتملة ضمن الخطط المدفوعة، إتاحة وصول كامل إلى تجربة الفيديو القصير المدعومة بالذكاء الاصطناعي Vibes، والتي تتيح إنشاء وإعادة مزج مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي.
ورغم أن الخدمة كانت مجانية منذ إطلاقها في عام 2025، فإن ميتا تخطط للإبقاء على نسخة أساسية مجانية، مع تقديم مزايا إضافية مقابل اشتراك مدفوع.
وأكدت الشركة أن هذه الاشتراكات ستكون منفصلة عن خدمة Meta Verified، التي أطلقتها في عام 2023، والتي تركز على منح شارات التوثيق لصناع المحتوى والشركات، إلى جانب دعم مباشر على مدار الساعة وحماية من انتحال الهوية وتحسين الظهور في نتائج البحث.
وقالت "ميتا" إنها ستعمل على الاستماع إلى آراء المستخدمين وجمع الملاحظات مع بدء اختبار نماذج الاشتراك الجديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الإعلانات التقليدية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ميتا
واتساب
اشتراكات
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
شركة ميتا
السومرية
سنغافورة
فيسبوك
