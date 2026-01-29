الصفحة الرئيسية
الذهب يواصل صعوده ويتجاوز 5400 دولار للأوقية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554689-639052798871122767.jpg
واتساب يطرح ميزة جديدة تخص مكافحة التجسس
تكنولوجيا
2026-01-29 | 05:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
290 شوهد
السومرية نيوز
ـ تكنولوجيا
قدم تطبيق
واتساب
التابع لشركة ميتا للمستخدمين وضعا أمنيا متقدما، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تتيح للمستخدمين اختيار حماية أقوى من المتسللين مقابل تجربة أكثر تقييدا.
والخيار الجديد، الذي طُرح ويطلق عليه "إعدادات الحساب الصارمة"، هو زر بنقرة واحدة في إعدادات واتساب ينشّط سلسلة من الدفاعات.
واتساب
ينشّط سلسلة من الدفاعات.
وتشمل هذه الإجراءات حظر الوسائط والمرفقات من
مرسلين
مجهولين، وتعطيل معاينة الروابط وكتم صوت المكالمات من جهات اتصال مجهولة. وحُددت هذه الإجراءات الثلاثة كوسائل محتملة للمراقبة والتسلل الإلكتروني المتقدم.
وفي منشور على مدونته، ذكر تطبيق واتساب أنه في حين أن جميع محادثات مستخدميه محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، "نعلم أيضا أن عددا قليلا من مستخدمينا- مثل الصحفيين أو الشخصيات العامة- قد يحتاجون إلى ضمانات قصوى من الهجمات الإلكترونية النادرة والمتطورة للغاية".
قالت ناتاليا كرابيفا، كبيرة المستشارين القانونيين التقنيين في منظمة "أكسس ناو" المعنية بالحقوق المدنية الرقمية، إن ميزة واتساب "تبدو إضافة ممتازة" إلى ميزات مثل وضع الإغلاق وفرض سلامة الذاكرة من أبل، بالإضافة إلى الحماية المتقدمة من غوغل.
وأضافت كرابيفا: "من المشجع رؤية المزيد من الشركات تُفعّل ميزات أمان متقدمة لحماية المستخدمين الأكثر عرضة لبرامج التجسس. ورغم أن التقاضي أداة أساسية في مكافحة برامج التجسس، إلا أنه قد لا يكون متاحًا لمعظم الضحايا نظرًا لتكاليفه الباهظة والعقبات القضائية."
وتابعت: "إن تطبيق إجراءات كهذه، المجانية والتي لا تتطلب معرفة تقنية متقدمة، من شأنه أن يُسهم في وقف أضرار برامج التجسس ومنع حدوثها مستقبلًا لملايين المستخدمين، وخاصة الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان."
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
التجسس
واتساب
تكنولوجيا
السومرية نيوز
سومرية نيوز
شركة ميتا
السومرية
مرسلين
ناتالي
رونيت
