لن يعرف مكانك احد.. ميزة جديدة من أبل لمستخدمي آيفون

وتتيح الميزة الجديدة، عند تفعيلها، أن يقتصر نطاق مشاركة بيانات الموقع مع شركات الاتصالات على مستوى الحي أو المنطقة العامة، بدلًا من تحديد موقع المستخدم بدقة تصل إلى عنوان الشارع، بحسب تقرير نشره موقع .وأكدت الشركة أن هذه الميزة لا تؤثر على دقة الموقع التي تستخدمها التطبيقات، كما لا تتداخل مع بيانات الموقع التي تُرسل إلى جهات الطوارئ أثناء المكالمات العاجلة.الأجهزة والشركات الداعمةتتوفر ميزة الحد من دقة الموقع حاليًا على أجهزة:PasteCancel* آيفون إير و 16e* iPad Pro (M5) Wi-Fi + Cellularوتدعمها مجموعة محدودة من شركات الاتصالات حول العالم، من بينها:* TeTrue في* EE وBT في المملكة المتحدة* Boost Mobile فيورغم أهمية هذه الخطوة، لم تكشف أبل عن الأسباب المباشرة لإطلاق الميزة في هذا التوقيت، وامتنع متحدث رسمي عن التعليق على الأمر.تأتي هذه الإضافة في ظل اعتماد متزايد من جهات إنفاذ القانون على بيانات شركات الاتصالات لتتبع مواقع المستخدمين وتحليل تحركاتهم على مدى فترات زمنية طويلة.كما تُعد شركات الاتصالات هدفًا متكررًا للهجمات السيبرانية، نظرًا لما تمتلكه من بيانات حساسة.فعلى سبيل المثال، تعرضت شركات أميركية كبرى مثل AT&T و Verizon خلال العام الماضي لاختراقات متواصلة من قراصنة مدعومين من ، عُرفوا باسم Salt Typhoon، سعوا للوصول إلى سجلات مكالمات ورسائل مسؤولين أميركيين بارزين.ورغم التحسينات الأمنية، لا تزال شبكات الاتصالات العالمية تعاني من ثغرات قديمة تسمح لشركات المراقبة أو الجهات الخبيثة بتتبع مواقع المستخدمين حول العالم.وفي هذا السياق، أوضح غاري ميلر، الخبير في أمن الهواتف المحمولة والباحث في Citizen Lab، أن الهاتفنفسه يلعب دورًا رئيسيًا في نقل بيانات دقيقة عن موقع المستخدم إلى .وأضاف ميلر: "الكثير من المستخدمين لا يدركون أن أجهزتهم تشارك بيانات الموقع خارج نطاق التطبيقات".وأشار إلى أن الأنظمة الحالية تسمح بالتحكم في مشاركة الموقع مع التطبيقات، لكنها لا تمنح المستخدم القدرة الكاملة على تقييد مشاركة الموقع مع شبكة الاتصالات نفسها.ورغم أن الميزة الجديدة ما تزال محدودة من حيث الأجهزة والشركات الداعمة، يرى ميلر أنها خطوة مهمة لتعزيز خصوصية المستخدمين ومنحهم مستوى أعلى من التحكم الرقمي.