تخص الأصدقاء المقربين.. إنستغرام يطلق ميزة طال انتظارها

وأكدت ، المالكة لإنستغرام، هذا التطوير في تصريح لموقع ، لكنها لم تحدد بعد موعد توفر الميزة لجميع المستخدمين أو ما إذا كانت ستصبح متاحة بشكل نهائي قريبًا.ميزة "الأصدقاء المقربون" التي أطلقتها إنستغرام عام 2018، تتيح للمستخدمين مشاركة القصص، مقاطع الفيديو القصيرة، والمنشورات مع مجموعة محددة من الأشخاص، بدلًا من نشرها لجميع المتابعين.إلا أن هذه الميزة لم تمنح المستخدمين خيار إزالة أنفسهم من قوائم الأصدقاء المقربين لدى الآخرين، حتى الآن، ما كان يفرض على البعض التعامل مع مواقف محرجة أحيانًا.الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين بمغادرة قائمة "الأصدقاء المقربين" لأي شخص آخر دون أن يتم إعلامه مباشرة.لكن هناك تنويه مهم: بعد الخروج من القائمة، لن يتمكن المستخدم من رؤية محتوى "الأصدقاء المقربين" لذلك الشخص إلا إذا أعادوه مرة أخرى إلى قائمتهم.هذه الإضافة ستمنح المستخدمين حرية أكبر في التحكم بمن يشاركونه المحتوى الحصري لهم، ومن المتوقع أن تكون مفيدة لمن يفضلون تجنب الظهور في قوائم محددة.يشير TechCrunch إلى أن منافسي إنستغرام، مثل تطبيق سناب شات، يقدمون بالفعل خيارًا مشابهًا يسمح للمستخدمين بإزالة أنفسهم من القوائم الخاصة بالقصص.هذا يوضح توجه شركات التواصل الاجتماعي نحو منح المستخدمين المزيد من التحكم في خصوصيتهم، وتجنب المواقف المحرجة التي قد تنتج عن القوائم المغلقة.