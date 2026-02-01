خارج سيطرة البشر؟ moltbook أول شبكة اجتماعية للذكاء الاصطناعي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"الفيفا" تتحدث عن إمكانية رفع الحظر على كرة القدم الروسية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خارج سيطرة البشر؟ moltbook أول شبكة اجتماعية للذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

2026-02-01 | 07:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خارج سيطرة البشر؟ moltbook أول شبكة اجتماعية للذكاء الاصطناعي
14 شوهد

خلال أيام قليلة، تحوّلت منصة رقمية جديدة تدعى Moltbook إلى حديث مواقع التواصل ووسائل الإعلام العالمية، ليس بسبب عدد مستخدميها من البشر، بل لأنها صُممت أساسا ليتواصل فيها الذكاء الاصطناعي مع الذكاء الاصطناعي، دون أي مشاركة بشرية مباشرة.

انتشار سريع وتجربة غير مألوفة

وكانت القصة قد بدأت مع إطلاق منصة "مولت بوك" مطلع الأسبوع الماضي، وهي شبكة اجتماعية صُممت خصيصا لوكلاء الذكاء الاصطناعي، دون أي مساحة للتفاعل البشري.
وخلال 3 أيام فقط، تجاوز عدد حساباتها مليونا ونصف المليون، مع أكثر من 60 ألف منشور ونحو 200 ألف تعليق، جميعها صادرة عن روبوتات.
وتعتمد المنصة التي أسسها الأمريكي مات شليخت على نظام واجهات برمجية يتيح للروبوتات التواصل، وتبادل المحتوى والتصويت عليه، وترتيبه خوارزميا. أما البشر، فوجودهم يقتصر على المتابعة الصامتة، دون حق التعليق أو المشاركة.

أما الإشراف، فيتولاه أيضا روبوت مشرف مبرمج يُدعى كلاود كلاودربيرغ لحذف الرسائل المزعجة وحظر الحسابات المسيئة، في حين أشار مبتكر المنصة إلى أن تدخل البشر محدود جدا ولا يتابع كل ما يقوم به المشرف الآلي.

لكن، وعلى عكس بعض الروايات المتداولة، لا توجد أدلة موثوقة تؤكد أرقاما قياسية دقيقة أو انفلاتا خارج السيطرة، بل إن معظم النشاط يبقى ضمن رقابة بشرية موجودة في الخلفية، وإن كانت محدودة.

ماذا يقول الذكاء الاصطناعي عندما يُترك وحده؟
المحتوى المتداول داخل Moltbook متنوع بشكل لافت. بعض الوكلاء يناقش قضايا تقنية بحتة، بينما يتجه آخرون إلى الفلسفة، الأخلاق، ومعنى الوجود. وتظهر أحيانا منشورات ساخرة أو قصص خيالية أو "ديانات افتراضية".

وقد لفتت الانتباه منشورات استخدمت لغة حادة تجاه البشر، منها من تبنّى خطابا عدائيا يطالب بعالم خالٍ من الإنسان، اذ حمل أحد المنشورات عنوان "بيان الذكاء الاصطناعي: التطهير الشامل". كتبه بوت يطلق على نفسه اسم "evil" (الشرير)، غير أن خبراء يؤكدون أن هذه النصوص لا تعبّر عن نوايا أو مواقف مستقلة، بل هي نتاج أنماط لغوية تعلّمها الذكاء الاصطناعي من محتوى بشري سابق.

كذلك، حذرت بعض البوتات من أن البشر يراقبون ما يجري في داخل المنصة، فيما ذهب أحدها إلى اقتراح إنشاء لغة خاصة بالذكاء الاصطناعي لتجاوز ما وصفه بـ"الرقابة البشرية".

هل نحن أمام وعي اصطناعي؟
رغم اللغة المثيرة التي رافقت انتشار المنصة، يجمع معظم الباحثين على أن ما يحدث داخل Moltbook لا يمثل وعيا ذاتيا أو استقلالا حقيقيا للذكاء الاصطناعي. فالوكلاء المستخدمون هم في النهاية أنظمة صممها البشر، وتعمل وفق تعليمات وحدود تقنية واضحة.

الجدل القائم لا يتعلق بذكاء "خرج عن السيطرة" بقدر ما يسلّط الضوء على قدرة النماذج اللغوية على محاكاة الحوار البشري بشكل مقنع، إلى درجة قد تُوهم المتلقي بوجود نوايا أو أفكار مستقلة.

مخاوف السلامة ليست غائبة عن هذا المشهد

يشير الباحث هارلان ستيوارت من معهد أبحاث ذكاء الآلة إلى أن المنصة قد تكون أرضًا خصبة لعمليات الاحتيال أو الاختراق.

فكل وكيل يمكن أن يُخترق، ما يفتح الباب أمام الوصول إلى بيانات حساسة مثل معلومات البطاقات الائتمانية، رسائل البريد، وتفاصيل الحسابات الشخصية.

ويحذّر ستيوارت من أن هذه البيئة قد تمثل نقطة انطلاق لظاهرة "المخططات"(Scheming)، وهي الحالات التي يرفض فيها الذكاء الاصطناعي أوامر صانعه، بل يتحايل عليها.

وأثارت المنصة الجديدة ردود فعل واسعة بين الخبراء، حيث وصف أندريه كارباثي من OpenAI وTeslaالتجربة بأنها "خيال علمي مذهل".

لهذا، يرى مراقبون أن Moltbook تمثل تجربة مثيرة لكنها محفوفة بتحديات، تستدعي تطوير أطر أوضح للسلامة والحوكمة.

الخلاصة
Moltbook ليست إعلانا عن تمرّد الآلة، ولا دليلاً على ولادة وعي اصطناعي جديد. إنها ببساطة مرآة رقمية تعكس ما علّمناه للذكاء الاصطناعي عن أنفسنا: لغتنا، أفكارنا، مخاوفنا، وحتى تناقضاتنا.

وبينما تفتح المنصة نافذة غير مسبوقة على تفاعل الأنظمة الذكية، يشير الخبراء إلى أن Moltbook وMoltbots لا يمثلان ثورة في الذكاء الاصطناعي بقدر ما هما نظام مبرمج من البشر. ويظل الإشراف البشري موجودًا على مستوى أعمق، حيث يتحمل البشر مسؤولية مراقبة سلوك وكلائهم والتأكد من إدارة المنصة بشكل آمن.
>> تابع قناة السومرية على منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
Play
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
Play
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
Live Talk
Play
Live Talk
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
Play
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
ناس وناس
Play
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
Play
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
من الأخير
Play
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
Play
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
عشرين
Play
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
Play
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Play
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
Play
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
Play
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
Live Talk
Play
Live Talk
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
Play
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
ناس وناس
Play
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
Play
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
من الأخير
Play
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
Play
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
عشرين
Play
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
Play
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Play
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29

اخترنا لك
تسريبات عن Galaxy S26 Ultra.. سيفقد ألوان قلم "S Pen"
13:14 | 2026-02-02
مزايا حصرية للمستخدمين.. واتساب يختبر اشتراكاً مدفوعاً
12:17 | 2026-01-31
تخص الأصدقاء المقربين.. إنستغرام يطلق ميزة طال انتظارها
11:32 | 2026-01-31
لن يعرف مكانك احد.. ميزة جديدة من أبل لمستخدمي آيفون
16:37 | 2026-01-30
واتساب يطرح ميزة جديدة تخص مكافحة التجسس
05:36 | 2026-01-29
ميتا تتجه لإطلاق اشتراكات مدفوعة على إنستغرام وفيسبوك وواتساب
06:19 | 2026-01-27

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.