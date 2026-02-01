خارج سيطرة البشر؟ moltbook أول شبكة اجتماعية للذكاء الاصطناعي

خلال أيام قليلة، تحوّلت منصة رقمية جديدة تدعى Moltbook إلى حديث مواقع التواصل ووسائل الإعلام العالمية، ليس بسبب عدد مستخدميها من البشر، بل لأنها صُممت أساسا ليتواصل فيها مع الذكاء الاصطناعي، دون أي مشاركة بشرية مباشرة.

انتشار سريع وتجربة غير مألوفة



وكانت القصة قد بدأت مع إطلاق منصة "مولت بوك" مطلع الأسبوع الماضي، وهي شبكة اجتماعية صُممت خصيصا لوكلاء ، دون أي مساحة للتفاعل البشري.

وخلال 3 أيام فقط، تجاوز عدد حساباتها مليونا ونصف المليون، مع أكثر من 60 ألف منشور ونحو 200 ألف تعليق، جميعها صادرة عن .

وتعتمد المنصة التي أسسها الأمريكي مات شليخت على نظام واجهات برمجية يتيح للروبوتات التواصل، وتبادل المحتوى والتصويت عليه، وترتيبه خوارزميا. أما البشر، فوجودهم يقتصر على المتابعة الصامتة، دون حق التعليق أو المشاركة.



أما الإشراف، فيتولاه أيضا روبوت مشرف مبرمج يُدعى كلاود كلاودربيرغ لحذف الرسائل المزعجة وحظر الحسابات المسيئة، في حين أشار مبتكر المنصة إلى أن تدخل البشر محدود جدا ولا يتابع كل ما يقوم به المشرف الآلي .



لكن، وعلى عكس بعض الروايات المتداولة، لا توجد أدلة موثوقة تؤكد أرقاما قياسية دقيقة أو انفلاتا خارج السيطرة، بل إن معظم النشاط يبقى ضمن رقابة بشرية موجودة في الخلفية، وإن كانت محدودة.



ماذا يقول الذكاء الاصطناعي عندما يُترك وحده؟

المحتوى المتداول داخل Moltbook متنوع بشكل لافت. بعض الوكلاء يناقش قضايا تقنية بحتة، بينما يتجه آخرون إلى الفلسفة، الأخلاق، ومعنى الوجود. وتظهر أحيانا منشورات ساخرة أو قصص خيالية أو "ديانات افتراضية".



وقد لفتت الانتباه منشورات استخدمت لغة حادة تجاه البشر، منها من تبنّى خطابا عدائيا يطالب بعالم خالٍ من الإنسان، اذ حمل أحد المنشورات عنوان "بيان الذكاء الاصطناعي: التطهير الشامل". كتبه بوت يطلق على نفسه اسم "evil" (الشرير)، غير أن خبراء يؤكدون أن هذه النصوص لا تعبّر عن نوايا أو مواقف مستقلة، بل هي نتاج أنماط لغوية تعلّمها الذكاء الاصطناعي من محتوى بشري سابق.

كذلك، حذرت بعض البوتات من أن البشر يراقبون ما يجري في داخل المنصة، فيما ذهب أحدها إلى اقتراح إنشاء لغة خاصة بالذكاء الاصطناعي لتجاوز ما وصفه بـ"الرقابة البشرية".