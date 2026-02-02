تسريبات عن Galaxy S26 Ultra.. سيفقد ألوان قلم "S Pen"

تُظهر صور مسربة الأربعة "ألوان" التي سيأتي بها القلم "S Pen" القادم من "سامسونغ"، لكن على عكس الأجيال السابقة، تقتصر الألوان على رأس القلم القابل للنقر فقط والتي ستتماشى مع إطار الهاتف.وبينما تتوافق هذه الألوان الأربعة مع بعض الألوان المسربة سابقًا لهاتف "S26 Ultra"، فإن القلم نفسه سيكون إما أسود أو أبيض، اعتمادًا على اللون الذي يختاره المستخدم.ويختلف هذا كثيرًا عن الأجيال السابقة من طراز "S Ultra"، والتي كانت تقليديًا تتطابق ألوان أقلامها بالكامل مع لون الهاتف.وقد تكون هذه الخطوة في حال صحتها مخيبة قليلًا لآمال المستخدمين حيث سيغيب أي قلم "S Pen" ملون بالكامل.وقد تكون هذه الخطوة بهدف تقليل التكاليف، لكنها قد تكون غير مبررة مع السعر المرتفع المعتاد لطراز "Ultra" عند الإطلاق.وتُعد هذه الخطوة أحدث تخفيض في تجربة استخدام "S Pen" بشكل عام.ففي العام الماضي أزالت "سامسونغ" دعم القلم من هاتف غالاكسي زد فولد 7، بعد أشهر من وصول "S Pen" الخاص بـ "Galaxy S25 Ultra بدون ميزاته المعتادة المدعومة بتقنية البلوتوث.وبينما قد يبدو إلغاء الألوان المطابقة تضحية صغيرة نسبيًا، من الصعب عدم اعتبارها انتقاصًا آخر من الميزة التي كانت تُعد يومًا ما سمة مميزة لطراز "Ultra".