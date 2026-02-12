لهذا السبب.. روسيا تحظر تطبيق "واتساب"

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين رداً على سؤال حول حظر التطبيق: "اتُخذ هذا القرار ونُفّذ بالفعل".وأوضح بيسكوف أن القرار جاء نتيجة "امتناع عن الامتثال لنصوص القانون الروسي وقواعده".في وقت سابق، ندد تطبيق المراسلة واتساب بمحاولة السلطات الروسية حظر تشغيله من أجل إجبار المستخدمين على الانتقال إلى خدمة منافسة تسيطر عليها الدولة.