عطل مفاجئ يوقف منصة اكس

وظهرت رسالة تنبيه تفيد بعدم إمكانية استرجاع المنشورات في الوقت الحالي مع دعوة لإعادة المحاولة لاحقاً، الأمر الذي حال دون تصفح المحتوى أو التفاعل مع التغريدات عبر التطبيق على الهواتف الذكية أو من خلال نسخة الويب.وأثار الخلل موجة من التساؤلات بين المستخدمين بشأن أسبابه والمدة المتوقعة لاستمراره، خاصة في ظل الاعتماد الواسع على المنصة لمتابعة المستجدات والتواصل الفوري.