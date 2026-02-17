الصفحة الرئيسية
قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال مباراة هوكي في رود آيلاند
آبل تطلق تحديثا طارئا لسد ثغرة خطيرة ومنع الاختراق
تكنولوجيا
2026-02-17 | 04:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
السومرية نيوز
ـ تكنولوجيا
أطلقت آبل تحديثا أمنيا طارئا لنظام التشغيل iOS، داعية جميع مستخدمي "آيفون" حول العالم إلى تثبيته فورا، بعد اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة قد تعرّض الأجهزة والبيانات الشخصية للاختراق.
ويعالج التحديث الجديد، iOS 26.3، ما مجموعه 39 ثغرة أمنية يمكن أن تتيح للمهاجمين الوصول إلى المعلومات الخاصة أو تعطيل التطبيقات أو السيطرة الكاملة على الجهاز، سواء عبر الوصول المادي إليه أو من خلال ملفات ومواقع إلكترونية خبيثة.
ورغم أهمية جميع الإصلاحات، ركزت آبل بشكل خاص على ثغرة شديدة الخطورة تعرف باسم "ثغرة اليوم الصفر"، تم اكتشافها في محرّر الروابط الديناميكية (dyld)، وهو النظام المسؤول عن إدارة تشغيل التطبيقات داخل أجهزة "آيفون". ويعد هذا المكوّن بمثابة طبقة حماية أساسية، إذ تمر عبره جميع التطبيقات قبل تشغيلها، ما يساعد عادة في عزلها عن البيانات الحساسة.
وتسمح هذه الثغرة للمهاجمين بتجاوز آليات الفحص الأمني وتشغيل برمجيات خبيثة قبل أن تتمكن أنظمة الحماية من إيقافها. وأكدت آبل، عبر صفحة الدعم الخاصة بها، أنها تلقت تقارير تشير إلى احتمال استغلال الثغرة بالفعل في هجمات متطورة استهدفت أفرادا محددين على إصدارات أقدم من نظام iOS.
وعالجت الشركة الثغرة عبر تعزيز القيود الأمنية، وإصلاح أخطاء في الذاكرة، ومنع التطبيقات من تجاوز أنظمة الحماية أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية، مشددة على أن تثبيت التحديث في أسرع وقت ممكن يعد خطوة أساسية للحفاظ على أمن الأجهزة.
ولا تقتصر التحديثات الأمنية على أجهزة "آيفون" فقط، بل تشمل أيضا أجهزة "آيباد" وMac وApple Watch وApple TV ومتصفح Safari، بهدف سد ثغرات يمكن استغلالها عبر محتوى خبيث أو من خلال الوصول المباشر إلى الأجهزة.
ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن استغلال ثغرة dyld قد يسمح للمخترقين بتشغيل أي تعليمات برمجية على الجهاز، ما قد يؤدي إلى تثبيت برامج تجسس دون علم المستخدم.
وقال بيتر أرنتز، الباحث الأمني في Malwarebytes، إن هذا النوع من الهجمات يعد شديد الخطورة بسبب طبيعته الخفية وقدرته على العمل لفترات طويلة دون اكتشاف.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
محليات
62.85%
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
05:36 | 2026-02-16
اقتصاد
16.13%
05:36 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
05:36 | 2026-02-16
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع بعد انخفاض طفيف
اقتصاد
11.53%
09:24 | 2026-02-15
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع بعد انخفاض طفيف
09:24 | 2026-02-15
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
سياسة
06:51 | 2026-02-17
سياسة
9.49%
06:51 | 2026-02-17
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
06:51 | 2026-02-17
المزيد
