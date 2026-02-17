الصفحة الرئيسية
مصدر غربي: مفاوضات جنيف تبحث قضايا وتنازلات كبيرة
المزيد
كيف تحوّل صورتك الشخصية إلى مقطع متحرك على فيس بوك؟
تكنولوجيا
2026-02-17 | 09:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
50 شوهد
أطلقت
شركة ميتا
ميزة جديدة تتيح لمستخدمي
فيس بوك
تحريك صور ملفاتهم الشخصية باستخدام تقنيات
الذكاء الاصطناعي
، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطابع التفاعلي للمنصة وجعل الصور الرمزية أكثر حيوية وتعبيراً.
وأكدت الشركة في بيان رسمي أن الميزة الجديدة توفر تجربة مختلفة للمستخدمين، عبر تحويل الصورة الثابتة إلى مقطع متحرك قصير يُعرض مباشرة على صفحة الملف الشخصي بدلاً من الصورة التقليدية.
كيف تعمل ميزة تحريك صور الملف الشخصي في
فيس بوك
؟
تسمح الأداة الجديدة برفع صورة الملف الشخصي كالمعتاد، ثم استخدام خيار "
meta ai
" لاقتراح حركات جاهزة، مثل الابتسام أو تحريك الرموش أو إدارة الرأس بشكل خفيف.
وبعد اختيار الحركة المناسبة، تُحوّل الصورة إلى مقطع متحرك قصير يظهر على الحساب.
وبحسب تقارير تقنية، من بينها تقرير موقع "Social Media Today"، فإن الميزة مدمجة ضمن إعدادات صورة الملف الشخصي، ويظهر خيار "Animate" عند تعديل الصورة، كما يمكن للمستخدم تطبيق حركة تلقائية أو اختيار نمط محدد من الخيارات المتاحة، ثم حفظ النتيجة كفيديو قصير أو بصيغة GIF.
وتعتمد التقنية على خوارزميات ذكاء اصطناعي تحلل ملامح الوجه في الصورة، ثم تضيف الحركات بسلاسة لضمان مظهر طبيعي أقرب إلى الواقع، ضمن منظومة أدوات
الذكاء الاصطناعي
التوليدي التي توسعت ميتا في تطويرها خلال عام 2025.
متى تتوفر الميزة ومن يمكنه استخدامها؟
أوضحت ميتا في بيان رسمي أن ميزة تحريك صور الملفات الشخصية بدأت بالوصول تدريجياً إلى المستخدمين في عدد من الدول، وهي متاحة حالياً لمستخدمي التطبيق باللغة
الإنجليزية
، على أن تتوسع لاحقاً إلى أسواق ولغات أخرى.
وأضافت الشركة أن الميزة اختيارية بالكامل، ويمكن للمستخدمين إيقافها أو حذف الصورة المتحركة في أي وقت، كما شددت على أن معالجة الصور تتم ضمن بيئة فيس بوك الرسمية، مع الالتزام بسياسات الخصوصية المعتمدة، وعدم استخدام المحتوى لأغراض دعائية.
وتأتي هذه الميزة ضمن توجه ميتا لتعزيز حضور تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها المختلفة، بما في ذلك فيس بوك وواتساب وإنستغرام، عبر أدوات تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى سريع من داخل التطبيق دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.
يُذكر أن فيس بوك كان قد أتاح منذ عام 2015 إمكانية استخدام مقاطع فيديو قصيرة كصورة للملف الشخصي، إلا أن الميزة شهدت تحديثات متقطعة لاحقاً، ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بات بإمكان المستخدمين الآن إنشاء صور متحركة بسهولة أكبر ودون خبرة تقنية مسبقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
شيرين تتحرك قانونياً لملاحقة ناشري صورها المفبركة
03:08 | 2026-01-23
03:08 | 2026-01-23
أول رد من الشاعر "المسيء" للصحابة: بيت الشعر تم اقتطاعه من مقطع آخر (فيديو)
05:22 | 2025-12-17
05:51 | 2025-12-30
أول رد من الشاعر "المسيء" للصحابة: بيت الشعر تم اقتطاعه من مقطع آخر (فيديو)
05:22 | 2025-12-17
آخر تطورات حالة مهاجم الأردن يزن النعيمات الصحية (صورة)
11:29 | 2025-12-17
أخبار التكنولوجيا
التكنولوجيا
الفيس بوك
فيس بوك
شركة فيسبوك
منصة فيسبوك
فيسبوك
الفيسبوك
شركة ميتا
Meta AI
إنشاء الصور الشخصية بالذكاء الاصطناعي
أخبار الذكاء الاصطناعي
أدوات الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
واتساب
الإنجليزية
الرمز
الجدي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
محليات
66.92%
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
12.27%
05:36 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
05:36 | 2026-02-16
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
سياسة
12.23%
06:51 | 2026-02-17
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
06:51 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
دوليات
8.58%
07:40 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
07:40 | 2026-02-17
المزيد
آبل تطلق تحديثا طارئا لسد ثغرة خطيرة ومنع الاختراق
04:49 | 2026-02-17
عطل مفاجئ يوقف منصة اكس
09:47 | 2026-02-16
لهذا السبب.. روسيا تحظر تطبيق "واتساب"
06:01 | 2026-02-12
ميزة في واتساب قد تكون ثغرة خطيرة.. كيف تحمي حسابك؟
06:46 | 2026-02-10
تحذير مهم لمستخدمي ساعة آبل
05:44 | 2026-02-10
إدمان الأطفال يجر "ميتا" و"يوتيوب" إلى المحاكم
04:56 | 2026-02-10
