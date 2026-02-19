ميتا تطلق أول جهاز قابل للارتداء مدعوم بالذكاء الاصطناعي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جولة رمضانية
من
03:40 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحالف العزم يعلن إنهاء عضوية عضو بمجلس صلاح الدين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556576-639071039595617738.jpg
ميتا تطلق أول جهاز قابل للارتداء مدعوم بالذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا
2026-02-19 | 08:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
88 شوهد
بعد النظارات الذكية، تمضي شركة "ميتا" نحو خطوة جديدة في مسار توسعها التقني، إذ تستعد للكشف عن أول ساعة ذكية من تطويرها خلال العام الجاري، بحسب تقارير وتسريبات متداولة في الأوساط التقنية.
Paste
Cancel
ويرى مراقبون أن "دخول ميتا إلى سوق الساعات الذكية لا يقتصر على إضافة منتج جديد إلى قائمتها، بل يهدف إلى تقليص اعتمادها على أنظمة تشغ أن تتضمن الساعة مزايا متقدمة لمتابعة المؤشرات الصحية، إلى جانب دمج مساعدها الذكي "ميتا إيه آي" لتعزيز تجربة الاستخدام.
يُذكر أن ميتا كانت قد درست فكرة إطلاق ساعة ذكية قبل نحو خمسة أعوام، بل وطرحت آنذاك تصورات لنماذج مزودة بثلاث
كاميرات
، غير أن المشروع أُلغي في عام 2022 ضمن خطة أوسع لخفض النفقات في وحدة "رياليتي لابس".
ولم تصدر الشركة تعليقاً رسمياً بشأن أحدث التقارير.
وتعكس هذه التطورات عودة قوية للاهتمام بالأجهزة القابلة للارتداء، مدفوعة بتسارع تقنيات
الذكاء الاصطناعي
، حيث تتنافس الشركات على تقديم منتجات تركز بشكل خاص على
الصحة
واللياقة، مدعومة بقدرات ذكية أكثر تطوراً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
آسياسيل تتعاون مع سيسكو لتقديم ضمان شبكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعزيز موثوقية الاتصال في شبكتها بالعراق
05:44 | 2025-11-26
آسياسيل ونيوزسوشال تطلقان أول منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي في الجامعات العراقية بإشراف حكومي مباشر
04:55 | 2026-01-20
وزير السيد الصدر: إدخال صور السيد الشهيد وآل الصدر بالذكاء الاصطناعي غير مقبول
13:19 | 2025-12-28
خارج سيطرة البشر؟ moltbook أول شبكة اجتماعية للذكاء الاصطناعي
07:54 | 2026-02-01
ميتا
الذكاء الاصطناعي
كاميرات
الصحة
اللي
عزيز
يالي
ريال
ميا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
دوليات
39.57%
01:52 | 2026-02-19
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
01:52 | 2026-02-19
عبارات ورسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك.. اليكم مجموعة منها
علم وعالم
27.48%
05:24 | 2026-02-18
عبارات ورسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك.. اليكم مجموعة منها
05:24 | 2026-02-18
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
اقتصاد
20.28%
03:00 | 2026-02-19
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
03:00 | 2026-02-19
حريق وانفجار سيارة في السليمانية
محليات
12.68%
12:56 | 2026-02-18
حريق وانفجار سيارة في السليمانية
12:56 | 2026-02-18
المزيد
أحدث الحلقات
بال 90
منطقة الدورة - بال90 - الحلقة ٢ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-19
بال 90
منطقة الدورة - بال90 - الحلقة ٢ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-19
تاخذ لو تنطي؟
لحظات مؤثرة في منطقة المنصور - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-19
تاخذ لو تنطي؟
لحظات مؤثرة في منطقة المنصور - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-19
الله بالخير
الناس الخيرة تدلّ على الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٢ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-19
الله بالخير
الناس الخيرة تدلّ على الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٢ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-19
سوشيل رمضان
معلومة صادمة... علاقة القلق الشديد بالذكاء! - سوشيل رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-19
سوشيل رمضان
معلومة صادمة... علاقة القلق الشديد بالذكاء! - سوشيل رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-19
جولة رمضانية
سوق السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٢ | رمضان 2026
09:45 | 2026-02-19
جولة رمضانية
سوق السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٢ | رمضان 2026
09:45 | 2026-02-19
حديث رمضان
الهوية الرقمية - حديث رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-19
حديث رمضان
الهوية الرقمية - حديث رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-19
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
الأكثر مشاهدة
بال 90
منطقة الدورة - بال90 - الحلقة ٢ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-19
بال 90
منطقة الدورة - بال90 - الحلقة ٢ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-19
تاخذ لو تنطي؟
لحظات مؤثرة في منطقة المنصور - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-19
تاخذ لو تنطي؟
لحظات مؤثرة في منطقة المنصور - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-19
الله بالخير
الناس الخيرة تدلّ على الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٢ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-19
الله بالخير
الناس الخيرة تدلّ على الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٢ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-19
سوشيل رمضان
معلومة صادمة... علاقة القلق الشديد بالذكاء! - سوشيل رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-19
سوشيل رمضان
معلومة صادمة... علاقة القلق الشديد بالذكاء! - سوشيل رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-19
جولة رمضانية
سوق السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٢ | رمضان 2026
09:45 | 2026-02-19
جولة رمضانية
سوق السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٢ | رمضان 2026
09:45 | 2026-02-19
حديث رمضان
الهوية الرقمية - حديث رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-19
حديث رمضان
الهوية الرقمية - حديث رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-19
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
اخترنا لك
"Instants": محاولة "ميتا" الجديدة لاستنساخ جوهر "سناب شات"
04:08 | 2026-02-18
كيف تحوّل صورتك الشخصية إلى مقطع متحرك على فيس بوك؟
09:49 | 2026-02-17
آبل تطلق تحديثا طارئا لسد ثغرة خطيرة ومنع الاختراق
04:49 | 2026-02-17
عطل مفاجئ يوقف منصة اكس
09:47 | 2026-02-16
لهذا السبب.. روسيا تحظر تطبيق "واتساب"
06:01 | 2026-02-12
ميزة في واتساب قد تكون ثغرة خطيرة.. كيف تحمي حسابك؟
06:46 | 2026-02-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.