عراقي بعمر 18 يحقق رقما قياسيا عالميا بوصوله إلى مليار مشاهدة خلال أقل من 60 يوما

ونشر الشاب عبدالله الجشعمي من على منصة ، انه حققت: " رقمًا قياسيًا عالميًا كأسرع شخص يصل إلى مليار مشاهدة في مجال صناعة الملصقات المتحركة (GIFs) على منصة GIPHY، خلال أقل من 60 يومًا (من 2 2025 إلى 24 يناير 2026)، بدءًا من الصفر وبدون أي شهرة مسبقة".وتابع، انه " تم توثيق الإنجاز رسميًا من قبل The Book of World Records وهي جهة دولية متخصصة بتوثيق الأرقام القياسية".ويمثل هذا الإنجاز نموذجًا لقدرة على تحقيق انتشار عالمي في المجال الرقمي دون دعم أو موارد كبيرة، من خلال صناعة محتوى ينتشر عبر المنصات الاجتماعية.