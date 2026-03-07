أبل تطلق 7 منتجات جديدة بدفعة واحدة

الصفحة الرئيسية
تكنولوجيا
2026-03-07 | 02:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
104 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
أعلنت شركة "أبل" هذا الأسبوع عن إطلاق 7 منتجات جديدة دفعة واحدة، شملت تحديثات جذرية لأجهزة "ماك بوك"، و"آيباد"، وهواتف "آيفون"، إضافة إلى شاشات عرض متطورة.
أجهزة "ماك بوك"
وتصدر المشهد أجهزة "ماك بوك Air" و"ماك بوك برو" الجديدة المدعومة بشريحة "M5" فائقة القوة.
وتمتاز أجهزة "ماك بوكAir" الجديدة بضعف سعة التخزين الأساسية وسرعة أعلى في
وحدات
"SSD"، مع دعم تقنيات "
واي فاي
7" و"بلوتوث "6. أما بالنسبة للمحترفين، فقد رفعت "أبل" سقف التوقعات بإطلاق "ماك بوك" برو المزود بشتريحة "M5 Pro" و "M5 Max".
وتعتمد تلك المعالجات على بنية فيوجن "Fusion Architecture"، التي توفر أسرع نوى معالجة في العالم، مما يعزز أداء
الذكاء الاصطناعي
بنسبة تصل إلى 3.7 ضعف مقارنة بالجيل السابق، وهو ما يعد قفزة هائلة للمصممين والمبرمجين.
شاشات عرض احترافية
ولم يقتصر الإعلان على أجهزة الكمبيوتر، بل كشفت "أبل" عن شاشتي عرض جديدتين هما: "Studio Display" المحدثة بذكاء بصري أفضل، و"Studio Display XDR" الجديدة كلياً.
وتأتي "Studio Display XDR" بتقنية "mini-LED" ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزا؛ ما يوفر تبايناً مذهلاً ودقة ألوان غير مسبوقة، حيثُ تستهدف بها "أبل" صناع المحتوى والمحررين المحترفين.
آيفون وآيباد
وفي فئة الأجهزة المحمولة، قدمت "أبل" هاتف "آيفون 17e " كخيار جديد يجمع بين السعر المنافس والمواصفات القوية، ليكون البديل الأمثل للمستخدمين الباحثين عن تجربة "آيفون" حديثة بتكلفة معقولة.
ونال جهاز "آيباد Air" نصيبه من التحديث بحصوله على شريحة "M4"؛ ما يمنحه قدرات معالجة تقترب من فئة "برو"، مع الحفاظ على تصميمه النحيف وخياراته الملونة.
مفاجأة الأسبوع
وختمت "أبل" سلسلة إعلاناتها بمنتج ثوري جديد وهو "MacBook Neo"، وهو كمبيوتر محمول، يعمل بمعالج "A18 Pro" المستخدم عادة في هواتف "آيفون"؛ ما يجعله أرخص كمبيوتر "ماك" في تاريخ الشركة، ويستهدف بشكل مباشر قطاع التعليم والطلاب ومستخدمي أجهزة الكمبيوتر الاقتصادية.
وتكشف "أبل" بهذه الإعلانات المكثفة، عن إستراتيجية طموحة تهدف إلى السيطرة على كافة فئات السوق، من الأجهزة الاقتصادية إلى الشاشات الاحترافية فائقة الجودة.
ويترقب المحللون والجمهور ما إذا كانت "أبل" تخبئ مفاجآت أخرى تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي أصبح العمود الفقري لجميع منتجاتها الجديدة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
اخترنا لك
عراقي بعمر 18 يحقق رقما قياسيا عالميا بوصوله إلى مليار مشاهدة خلال أقل من 60 يوما
04:56 | 2026-03-04
تحذير عاجل لمستخدمي Gmail.. غيروا كلمة المرور فوراً
07:28 | 2026-02-27
مركز بيانات آسياسيل يحصل على اعتماد دولي بشهادة Tier III Certified Facility
09:08 | 2026-02-26
زين العراق تحصد جائزة "شركة الاتصالات الأكثر ابتكارًا لعام 2025" ضمن جوائز مؤسسة "إنترناشونال فاينانس الدولية"
08:56 | 2026-02-23
اعتباراً من نيسان.. "ميتا" تغلق ماسنجر رسمياً
08:50 | 2026-02-21
ميتا تطلق أول جهاز قابل للارتداء مدعوم بالذكاء الاصطناعي
08:17 | 2026-02-19
