أبل تطلق 7 منتجات جديدة بدفعة واحدة

أجهزة "ماك بوك"وتصدر المشهد أجهزة "ماك بوك Air" و"ماك بوك برو" الجديدة المدعومة بشريحة "M5" فائقة القوة.وتمتاز أجهزة "ماك بوكAir" الجديدة بضعف سعة التخزين الأساسية وسرعة أعلى في "SSD"، مع دعم تقنيات " 7" و"بلوتوث "6. أما بالنسبة للمحترفين، فقد رفعت "أبل" سقف التوقعات بإطلاق "ماك بوك" برو المزود بشتريحة "M5 Pro" و "M5 Max".وتعتمد تلك المعالجات على بنية فيوجن "Fusion Architecture"، التي توفر أسرع نوى معالجة في العالم، مما يعزز أداء بنسبة تصل إلى 3.7 ضعف مقارنة بالجيل السابق، وهو ما يعد قفزة هائلة للمصممين والمبرمجين.شاشات عرض احترافيةولم يقتصر الإعلان على أجهزة الكمبيوتر، بل كشفت "أبل" عن شاشتي عرض جديدتين هما: "Studio Display" المحدثة بذكاء بصري أفضل، و"Studio Display XDR" الجديدة كلياً.وتأتي "Studio Display XDR" بتقنية "mini-LED" ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزا؛ ما يوفر تبايناً مذهلاً ودقة ألوان غير مسبوقة، حيثُ تستهدف بها "أبل" صناع المحتوى والمحررين المحترفين.آيفون وآيبادوفي فئة الأجهزة المحمولة، قدمت "أبل" هاتف "آيفون 17e " كخيار جديد يجمع بين السعر المنافس والمواصفات القوية، ليكون البديل الأمثل للمستخدمين الباحثين عن تجربة "آيفون" حديثة بتكلفة معقولة.ونال جهاز "آيباد Air" نصيبه من التحديث بحصوله على شريحة "M4"؛ ما يمنحه قدرات معالجة تقترب من فئة "برو"، مع الحفاظ على تصميمه النحيف وخياراته الملونة.مفاجأة الأسبوعوختمت "أبل" سلسلة إعلاناتها بمنتج ثوري جديد وهو "MacBook Neo"، وهو كمبيوتر محمول، يعمل بمعالج "A18 Pro" المستخدم عادة في هواتف "آيفون"؛ ما يجعله أرخص كمبيوتر "ماك" في تاريخ الشركة، ويستهدف بشكل مباشر قطاع التعليم والطلاب ومستخدمي أجهزة الكمبيوتر الاقتصادية.وتكشف "أبل" بهذه الإعلانات المكثفة، عن إستراتيجية طموحة تهدف إلى السيطرة على كافة فئات السوق، من الأجهزة الاقتصادية إلى الشاشات الاحترافية فائقة الجودة.ويترقب المحللون والجمهور ما إذا كانت "أبل" تخبئ مفاجآت أخرى تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي أصبح العمود الفقري لجميع منتجاتها الجديدة.