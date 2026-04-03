واتساب تحذر من تطبيق مزيف يتجسس على مستخدمين

واتهمت شركة SIO الإيطالية المتخصصة في برامج التجسس بإنشاء نسخة مزيفة من تطبيق المراسلة الخاص بها لأجهزة آيفون، وذلك وفقًا لإعلان شاركته الشركة مع موقع .وذكرت واتساب في بيان لها: "قام فريق الأمن لدينا بشكل استباقي بتحديد حوالي 200 مستخدم، معظمهم في ، نعتقد أنهم ربما قاموا بتنزيل هذا التطبيق الخبيث غير الرسمي، وقد قمنا بتسجيل خروجهم، وتنبيههم إلى المخاطر التي تهدد خصوصيتهم وأمنهم نتيجة تنزيل تطبيقات مزيفة غير رسمية، وحثثناهم على حذفه وتنزيل تطبيق واتساب الرسمي".من جانبها، صرحت المتحدثة باسم واتساب، مارغريتا ، لموقع TechCrunch أنه في هذه المرحلة، لا تستطيع الشركة مشاركة المزيد من المعلومات حول المستخدمين الذين تم إخطارهم، مثل ما إذا كانوا صحفيين أو أعضاء في .وقالت فرانكلين: "كانت أولويتنا حماية المستخدمين الذين ربما تم خداعهم لتنزيل تطبيق iOS المزيف".وأضافت واتساب في بيانها أنها تخطط "لإرسال طلب قانوني رسمي لوقف أي نشاط خبيث من هذا القبيل إلى شركة برامج التجسس هذه".وتقوم شركة SIO بتطوير برامج تجسس حكومية من خلال شركتها التابعة ASIGINT.ويأتي إعلان واتساب الأخير بعد عام من تنبيه الشركة لنحو 90 مستخدمًا باستهدافهم ببرامج تجسس من صنع شركة باراغون سوليوشنز، وهي إسرائيلية متخصصة في تقنيات المراقبة، وقد أرسل واتساب هذه الإشعارات إلى صحفيين ونشطاء مؤيدين للهجرة، من بين آخرين، مما أثار فضيحة واسعة النطاق في جميع أنحاء إيطاليا.وردًّا على ذلك، قطعت شركة باراغون علاقاتها مع وكالات التجسس الإيطالية، التي كانت من عملائها.