آسياسيل وجامعة النهرين تعلنان عن افتتاح أول مختبر لتقنية الجيل الخامس 5G

أعلنت شركة آسياسيل، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في العراق وبدعم ورعاية هيأة الاعلام وبالتعاون مع جامعة النهرين / كلية هندسة المعلومات، إحدى أبرز الجامعات العراقية عن اتفاقية افتتاح أول مختبر لتقنية الجيل الخامس"5G" مخصص للأغراض التعليمية والبحثية في العراق، ليكون بذلك أول استخدام عملي وفعلي لتقنية الجيل الخامس على أرض العراق. جرى توقيع اتفاقية الشراكة خلال حفل رسمي أقيم في مقر شركة آسياسيل في مدينة بغداد بحضور رئيس مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات الدكتور المهندس بلاسم سالم وأعضاء المجلس كل من السيد هشام الركابي و السيد دانا اسعد و آسياسيل وجامعة النهرين وشخصيات أكاديمية ورسمية بارزة.سيمثل هذا المختبر محطة فارقة في مسيرة التحول الرقمي في العراق، إذ سيوفر بيئة تعليمية وبحثية متقدمة تتيح لطلبة الهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات فرصة التعامل المباشر مع شبكات الجيل الخامس وتطبيقاتها العملية من إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى الاتصالات فائقة السرعة والحوسبة المتقدمة. كما سيُسهم المختبر في سدّ الفجوة بين المناهج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل المتسارع في قطاع الاتصالات والتقنية.ويأتي إطلاق هذا المختبر في إطار الرؤية الاستراتيجية لآسياسيل لقيادة التحول الرقمي في العراق، والاستعداد المبكر لتقنيات الجيل الخامس، من خلال الاستثمار المتواصل في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية، وتمكين منظومة الابتكار.. ويُعد افتتاح مختبر الجيل الخامس في جامعة النهرين ترجمة عملية لالتزام آسياسيل بدعم التعليم والابتكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والأكاديمي لبناء منظومة رقمية عراقية متكاملة.وبهذه المناسبة، قال عامر صناع، الرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل:"نفخر اليوم بأن آسياسيل هي أول من ينقل تقنية الجيل الخامس إلى الواقع العملي في العراق، وأن تكون نقطة الانطلاق من داخل جامعة عراقية عريقة كجامعة النهرين. هذا المختبر ليس مجرد منشأة تقنية، بل هو استثمار في عقول شبابنا ومستقبل وطننا الرقمي. نؤمن في آسياسيل بأن تمكين الجيل القادم من أدوات التقنية الحديثة هو الطريق الأمثل لبناء عراق رقمي قادر على المنافسة عالمياً".وقال المهندس بلاسم سالم رئيس مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات: بأن الهيئة حريصة دائما على دعم قطاع التعليم بالعراق بمشاريع عدة ضمن الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع الاتصالات في العراق وان مشروع المختبر هو احد هذه الرؤى التي تضمن توفير البنى التحتية للطلبة للتعرف على احدث التقنيات والعمل عليها بشكل عملي وبما يضمن توفير خريجين متخصصين بتقنيات الجيل الخامس.من جانبه، قال الأستاذ الدكتور حكمت نجم عبد الله، عميد كلية هندسة المعلومات:""يمثل افتتاح مختبر الجيل الخامس في جامعة النهرين نقلة نوعية في مسيرة التعليم الهندسي والتقني في العراق. إن إتاحة هذه التقنية المتقدمة لطلبتنا وباحثينا ستُسهم في إعداد كفاءات عراقية قادرة على قيادة مشاريع التحول الرقمي محلياً ودولياً. نثمّن عالياً شراكتنا مع آسياسيل، ونتطلع إلى توسيع آفاق هذا التعاون لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق".يأتي هذا الإطلاق ضمن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها آسياسيل لتعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي في العراق، بما يشمل الاستعداد لتشغيل شبكة الجيل الخامس تجارياً فور استحصال الموافقات الرسمية، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية العالمية. وتواصل آسياسيل التزامها بتقديم خدمات متطورة تواكب أعلى المعايير العالمية وتبقي العراقيين على تواصل دائم.