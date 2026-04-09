آسياسيل وجامعة النهرين تعلنان عن افتتاح أول مختبر لتقنية الجيل الخامس 5G
2026-04-09 | 11:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
211 شوهد
في خطوة رائدة تُعدّ الأولى من نوعها في العراق، آسياسيل تطلق اتفاقية افتتاح مختبر الجيل الخامس "5G" في جامعة النهرين / كلية هندسة المعلومات وبدعم ورعاية هيأة الاعلام والاتصالات لتمكين الجيل القادم من المهندسين والمبتكرين العراقيين
أعلنت شركة آسياسيل، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في العراق وبدعم ورعاية هيأة الاعلام وبالتعاون مع جامعة النهرين / كلية هندسة المعلومات، إحدى أبرز الجامعات العراقية عن اتفاقية افتتاح أول مختبر لتقنية الجيل الخامس"5G" مخصص للأغراض التعليمية والبحثية في العراق، ليكون بذلك أول استخدام عملي وفعلي لتقنية الجيل الخامس على أرض العراق. جرى توقيع اتفاقية الشراكة خلال حفل رسمي أقيم في مقر شركة آسياسيل في مدينة بغداد بحضور رئيس مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات الدكتور المهندس بلاسم سالم وأعضاء المجلس كل من السيد هشام الركابي و السيد دانا اسعد و آسياسيل وجامعة النهرين وشخصيات أكاديمية ورسمية بارزة.
سيمثل هذا المختبر محطة فارقة في مسيرة التحول الرقمي في العراق، إذ سيوفر بيئة تعليمية وبحثية متقدمة تتيح لطلبة الهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات فرصة التعامل المباشر مع شبكات الجيل الخامس وتطبيقاتها العملية من إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى الاتصالات فائقة السرعة والحوسبة المتقدمة. كما سيُسهم المختبر في سدّ الفجوة بين المناهج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل المتسارع في قطاع الاتصالات والتقنية.
ويأتي إطلاق هذا المختبر في إطار الرؤية الاستراتيجية لآسياسيل لقيادة التحول الرقمي في العراق، والاستعداد المبكر لتقنيات الجيل الخامس، من خلال الاستثمار المتواصل في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية، وتمكين منظومة الابتكار.. ويُعد افتتاح مختبر الجيل الخامس في جامعة النهرين ترجمة عملية لالتزام آسياسيل بدعم التعليم والابتكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والأكاديمي لبناء منظومة رقمية عراقية متكاملة.
وبهذه المناسبة، قال عامر صناع، الرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل:
"نفخر اليوم بأن آسياسيل هي أول من ينقل تقنية الجيل الخامس إلى الواقع العملي في العراق، وأن تكون نقطة الانطلاق من داخل جامعة عراقية عريقة كجامعة النهرين. هذا المختبر ليس مجرد منشأة تقنية، بل هو استثمار في عقول شبابنا ومستقبل وطننا الرقمي. نؤمن في آسياسيل بأن تمكين الجيل القادم من أدوات التقنية الحديثة هو الطريق الأمثل لبناء عراق رقمي قادر على المنافسة عالمياً".
وقال المهندس بلاسم سالم رئيس مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات: بأن الهيئة حريصة دائما على دعم قطاع التعليم بالعراق بمشاريع عدة ضمن الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع الاتصالات في العراق وان مشروع المختبر هو احد هذه الرؤى التي تضمن توفير البنى التحتية للطلبة للتعرف على احدث التقنيات والعمل عليها بشكل عملي وبما يضمن توفير خريجين متخصصين بتقنيات الجيل الخامس.
من جانبه، قال الأستاذ الدكتور حكمت نجم عبد الله، عميد كلية هندسة المعلومات:"
"يمثل افتتاح مختبر الجيل الخامس في جامعة النهرين نقلة نوعية في مسيرة التعليم الهندسي والتقني في العراق. إن إتاحة هذه التقنية المتقدمة لطلبتنا وباحثينا ستُسهم في إعداد كفاءات عراقية قادرة على قيادة مشاريع التحول الرقمي محلياً ودولياً. نثمّن عالياً شراكتنا مع آسياسيل، ونتطلع إلى توسيع آفاق هذا التعاون لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق".
يأتي هذا الإطلاق ضمن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها آسياسيل لتعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي في العراق، بما يشمل الاستعداد لتشغيل شبكة الجيل الخامس تجارياً فور استحصال الموافقات الرسمية، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية العالمية. وتواصل آسياسيل التزامها بتقديم خدمات متطورة تواكب أعلى المعايير العالمية وتبقي العراقيين على تواصل دائم.
آسياسيل للإتصالات، قسم العلاقات العامة: public.relations@asiacell.com
مقالات ذات صلة
آسياسيل ونيوزسوشال تطلقان أول منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي في الجامعات العراقية بإشراف حكومي مباشر
05:55 | 2026-01-20
الإفراج عن رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد
09:35 | 2026-01-14
الجيل الذي لا يشتري سيارة بل يشتري هوية
06:28 | 2026-03-13
السوداني يصدر توجيها يخص اول نافذة على العالم لاستيراد الغاز بتقنيات عالية
11:32 | 2026-01-18
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة تعطل الدوام غدا
محليات
55.18%
06:20 | 2026-04-08
محافظة تعطل الدوام غدا
06:20 | 2026-04-08
تحديث جديد بأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
اقتصاد
18.24%
03:49 | 2026-04-08
تحديث جديد بأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:49 | 2026-04-08
اسعار الدولار تهوي في العراق
اقتصاد
15.97%
09:49 | 2026-04-08
اسعار الدولار تهوي في العراق
09:49 | 2026-04-08
سماع أصوات انفجارات في بغداد
أمن
10.6%
16:01 | 2026-04-07
سماع أصوات انفجارات في بغداد
16:01 | 2026-04-07
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
نشرة أخبار السومرية
٨ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-04-08
نشرة أخبار السومرية
٨ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-04-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
نشرة أخبار السومرية
٨ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-04-08
نشرة أخبار السومرية
٨ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-04-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
اخترنا لك
واتساب تحذر من تطبيق مزيف يتجسس على مستخدمين
05:49 | 2026-04-03
كاديلاك VISTIQ لعام 2026: رفاهية كهربائية بثلاثة صفوف أم محاولة لملء الفراغ بين العمالقة؟
03:00 | 2026-04-02
بي أم دبليو i3 الجديدة: ثورة رقمية أو مبالغة كهربائية ببدلة الفئة الثالثة؟
03:27 | 2026-04-01
قيود في إندونيسيا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون 16 عاما
04:04 | 2026-03-28
Palantir عين رقمية لا تنام.. تقنيات المراقبة في الولايات المتحدة
06:40 | 2026-03-27
مواصفات وتقنيات ممتازة.. سامسونغ تسعد لاطلاق هاتف جديد
12:34 | 2026-03-25
