آسياسيل وجامعة النهرين تعلنان عن افتتاح أول مختبر لتقنية الجيل الخامس 5G

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
السبت المقبل.. البرلمان يعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

آسياسيل وجامعة النهرين تعلنان عن افتتاح أول مختبر لتقنية الجيل الخامس 5G

2026-04-09 | 11:17
Alsumaria Tv
آسياسيل وجامعة النهرين تعلنان عن افتتاح أول مختبر لتقنية الجيل الخامس 5G
211 شوهد

في خطوة رائدة تُعدّ الأولى من نوعها في العراق، آسياسيل تطلق اتفاقية افتتاح مختبر الجيل الخامس "5G" في جامعة النهرين / كلية هندسة المعلومات وبدعم ورعاية هيأة الاعلام والاتصالات لتمكين الجيل القادم من المهندسين والمبتكرين العراقيين

أعلنت شركة آسياسيل، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في العراق وبدعم ورعاية هيأة الاعلام وبالتعاون مع جامعة النهرين / كلية هندسة المعلومات، إحدى أبرز الجامعات العراقية عن اتفاقية افتتاح أول مختبر لتقنية الجيل الخامس"5G" مخصص للأغراض التعليمية والبحثية في العراق، ليكون بذلك أول استخدام عملي وفعلي لتقنية الجيل الخامس على أرض العراق. جرى توقيع اتفاقية الشراكة خلال حفل رسمي أقيم في مقر شركة آسياسيل في مدينة بغداد بحضور رئيس مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات الدكتور المهندس بلاسم سالم وأعضاء المجلس كل من السيد هشام الركابي و السيد دانا اسعد و آسياسيل وجامعة النهرين وشخصيات أكاديمية ورسمية بارزة.

سيمثل هذا المختبر محطة فارقة في مسيرة التحول الرقمي في العراق، إذ سيوفر بيئة تعليمية وبحثية متقدمة تتيح لطلبة الهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات فرصة التعامل المباشر مع شبكات الجيل الخامس وتطبيقاتها العملية من إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى الاتصالات فائقة السرعة والحوسبة المتقدمة. كما سيُسهم المختبر في سدّ الفجوة بين المناهج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل المتسارع في قطاع الاتصالات والتقنية.

ويأتي إطلاق هذا المختبر في إطار الرؤية الاستراتيجية لآسياسيل لقيادة التحول الرقمي في العراق، والاستعداد المبكر لتقنيات الجيل الخامس، من خلال الاستثمار المتواصل في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية، وتمكين منظومة الابتكار.. ويُعد افتتاح مختبر الجيل الخامس في جامعة النهرين ترجمة عملية لالتزام آسياسيل بدعم التعليم والابتكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والأكاديمي لبناء منظومة رقمية عراقية متكاملة.

وبهذه المناسبة، قال عامر صناع، الرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل:
"نفخر اليوم بأن آسياسيل هي أول من ينقل تقنية الجيل الخامس إلى الواقع العملي في العراق، وأن تكون نقطة الانطلاق من داخل جامعة عراقية عريقة كجامعة النهرين. هذا المختبر ليس مجرد منشأة تقنية، بل هو استثمار في عقول شبابنا ومستقبل وطننا الرقمي. نؤمن في آسياسيل بأن تمكين الجيل القادم من أدوات التقنية الحديثة هو الطريق الأمثل لبناء عراق رقمي قادر على المنافسة عالمياً".

وقال المهندس بلاسم سالم رئيس مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات: بأن الهيئة حريصة دائما على دعم قطاع التعليم بالعراق بمشاريع عدة ضمن الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع الاتصالات في العراق وان مشروع المختبر هو احد هذه الرؤى التي تضمن توفير البنى التحتية للطلبة للتعرف على احدث التقنيات والعمل عليها بشكل عملي وبما يضمن توفير خريجين متخصصين بتقنيات الجيل الخامس.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور حكمت نجم عبد الله، عميد كلية هندسة المعلومات:"
"يمثل افتتاح مختبر الجيل الخامس في جامعة النهرين نقلة نوعية في مسيرة التعليم الهندسي والتقني في العراق. إن إتاحة هذه التقنية المتقدمة لطلبتنا وباحثينا ستُسهم في إعداد كفاءات عراقية قادرة على قيادة مشاريع التحول الرقمي محلياً ودولياً. نثمّن عالياً شراكتنا مع آسياسيل، ونتطلع إلى توسيع آفاق هذا التعاون لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق".


يأتي هذا الإطلاق ضمن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها آسياسيل لتعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي في العراق، بما يشمل الاستعداد لتشغيل شبكة الجيل الخامس تجارياً فور استحصال الموافقات الرسمية، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية العالمية. وتواصل آسياسيل التزامها بتقديم خدمات متطورة تواكب أعلى المعايير العالمية وتبقي العراقيين على تواصل دائم.
 
آسياسيل للإتصالات، قسم العلاقات العامة: public.relations@asiacell.com  
 
تعرّف على المزيد www.asiacell.com  
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة

تكنولوجيا

اقتصاد

آسياسيل

جامعة النهرين

السومرية

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
Play
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
Play
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
من الأخير
Play
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
Play
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٨ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-04-08
Play
٨ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-04-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
Play
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
Play
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
Play
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
Play
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
عشرين
Play
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
Play
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
اخترنا لك
واتساب تحذر من تطبيق مزيف يتجسس على مستخدمين
05:49 | 2026-04-03
كاديلاك VISTIQ لعام 2026: رفاهية كهربائية بثلاثة صفوف أم محاولة لملء الفراغ بين العمالقة؟
03:00 | 2026-04-02
بي أم دبليو i3 الجديدة: ثورة رقمية أو مبالغة كهربائية ببدلة الفئة الثالثة؟
03:27 | 2026-04-01
قيود في إندونيسيا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون 16 عاما
04:04 | 2026-03-28
Palantir عين رقمية لا تنام.. تقنيات المراقبة في الولايات المتحدة
06:40 | 2026-03-27
مواصفات وتقنيات ممتازة.. سامسونغ تسعد لاطلاق هاتف جديد
12:34 | 2026-03-25

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.