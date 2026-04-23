هواوي تطلق هاتفا متطورا لعشاق التصوير

كاميرا الهاتف الأساسية صنّفت من بين أفضل الهواتف الموجودة حاليا، إذ جاءت بثلاث عدسات بدقة (200+50+40) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة telephoto، كما جهّزت بمستشعر ليزري لتحديد المسافات وضبط عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، ودعمت بتقنية HDR Vivid.هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (164/77.1/8.1) ملم، وزنه 230 غ، وشاشته جاءت LTPO OLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1308/2880) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 458 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنية HDR Vivid لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور.يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6.1، ومعالج Kirin 9030S، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 .دعمته بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C، وتقنية Bluetotth 6.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6000 تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكنها تأمين الشحن العكسي للهواتف والأجهزة الذكية الأخرى باستطاعة 18 واط.